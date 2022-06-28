Лавров назвал достойной кандидатуры Аргентины и Ирана в БРИКС
Аргентина и Иран являются достойными кандидатами для вступления в БРИКС (объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), подготовительный процесс для расширения данного объединения запущен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными и уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях», — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможном членстве этих двух стран в БРИКС.
При этом Лавров отметил, что решение о вступлении должно быть принято членами объединения консенсусом. «Главным критерием здесь будет прежде всего обеспечение дальнейшей эффективности, повышение практической отдачи от работы этой структуры», — отметил Лавров.
БРИКС возникла в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР.
27 июня, после форума лидеров стран БРИКС, стало известно о подаче Ираном и Аргентиной заявки на вступление в организацию. Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил на онлайн-саммите БРИКС+ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Он заявил, что «геополитическое и геоэкономическое положение Ирана может сделать его стабильным и надежным партнером БРИКС».
В свою очередь президент Аргентины Альберто Фернандес назвал свою страну «безопасным и ответственным поставщиком продуктов питания и признанным игроком в области биотехнологий и прикладной логистики.