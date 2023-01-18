Вучич назвал Крым и Донбасс украинскими

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Крым и Донбасс всегда будут частью Украины, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg.

«Для нас Крым — это Украина. Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — отметил политик.

Вучич ранее отказывался признать Крым частью России. Если это произойдет, может возникнуть угроза урегулированию ситуации с Косово, говорил он. Сербия (как и Россия) не признает независимость этой территории. В интервью французскому изданию Le Monde Вучич сравнивал признание Крыма с «выстрелом в ногу».

Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года. Луганская и Донецкая народные республики вошли в состав государства после голосования, которое состоялось в конце сентября 2022 года. По данным местных властей, за вхождение регионов в состав страны высказались 99,23% голосовавших жителей ДНР и 98,42% избирателей в ЛНР.

5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о присоединении двух республик. По этой же процедуре в состав страны вошли Херсонская и Запорожская области.

Украинские власти не признали переход регионов в состав России. Глава государства Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев начнет переговоры с Москвой, если будет восстановлена территориальная целостность Украины. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко летом 2022 года называл условием мира с Киевом «признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик». На тот момент референдумы в Херсоне и Запорожье не были проведены.

Вопрос о статусе Крыма власти России считают закрытым. В Госдуму внесен законопроект о наказании за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. За это предлагают ввести штрафы. Документ приняли в первом чтении.