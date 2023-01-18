Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 74,59 (+0,32) Инвестиции, 18:54
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 68,87 (+0,21) Инвестиции, 18:54
Вучич назвал Крым и Донбасс украинскими Политика, 22:26
Нацразведка США предупредила о глобальных последствиях поражения Украины Политика, 22:05
В Броварах объявили трехдневный траур после крушения вертолета Общество, 22:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:01
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 22:01
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Салаватом» в «зеленом дерби» Спорт, 21:57
Депутат сообщил о письме главы Генштаба про бойца ЧВК Вагнера Политика, 21:55
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:50
В США назвали «ударом по криптопреступности» дело россиянина «Гендальфа» Политика, 21:40
Власти опровергли запрет женщинам смотреть на главу Якутии в купели Общество, 21:40
Горелкин пообещал уволенным из зарубежных ИТ-компаний работу в России Общество, 21:22
Bloomberg узнал о взломе украинской конференции по киберзащите Политика, 21:20
В ЛУКОЙЛе заявили, что не поставляли топливо с НПЗ в Бургасе на Украину Политика, 21:14
Столтенберг сообщил о консультациях в НАТО по отправке танков Киеву Политика, 21:05
Военная операция на Украине ,  
0 

Вучич назвал Крым и Донбасс украинскими

Президент Сербии Александр Вучич: Крым и Донбасс всегда будут частью Украины
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Крым и Донбасс всегда будут частью Украины, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью Bloomberg.

«Для нас Крым — это Украина. Донбасс — это Украина, и так будет всегда», — отметил политик.

Вучич ранее отказывался признать Крым частью России. Если это произойдет, может возникнуть угроза урегулированию ситуации с Косово, говорил он. Сербия (как и Россия) не признает независимость этой территории. В интервью французскому изданию Le Monde Вучич сравнивал признание Крыма с «выстрелом в ногу».

Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года. Луганская и Донецкая народные республики вошли в состав государства после голосования, которое состоялось в конце сентября 2022 года. По данным местных властей, за вхождение регионов в состав страны высказались 99,23% голосовавших жителей ДНР и 98,42% избирателей в ЛНР.

5 октября президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о присоединении двух республик. По этой же процедуре в состав страны вошли Херсонская и Запорожская области.

Украинские власти не признали переход регионов в состав России. Глава государства Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев начнет переговоры с Москвой, если будет восстановлена территориальная целостность Украины. Замглавы российского МИДа Андрей Руденко летом 2022 года называл условием мира с Киевом «признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик». На тот момент референдумы в Херсоне и Запорожье не были проведены.

Читайте на РБК Pro
Чем полезна лень и почему не нужно ругать себя за безделье
С какими сложностями сталкиваются инвесторы при покупке алмазов в России
Апокалипсис не случился: кто продолжает снимать дорогие офисы в Москве
Акции Tesla рухнули на 64%. Что происходит и при чем здесь Twitter

Вопрос о статусе Крыма власти России считают закрытым. В Госдуму внесен законопроект о наказании за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. За это предлагают ввести штрафы. Документ приняли в первом чтении.

Теги
Александр Вучич Сербия Крым Донбасс
Материалы по теме
Вучич усомнился, что Сербия введет санкции против России
Политика
Турчак назвал Донбасс и «освобожденные» области Украины де-факто Россией
Политика
Посольство России объяснило публикацию карты с Крымом в составе Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter