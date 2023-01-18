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Посольство России объяснило публикацию карты с Крымом в составе Украины

Посольство России в Швеции объяснило публикацию карты с Крымом и ДНР в составе Украины

Посольство России в Швеции опубликовало карту с Крымом в составе Украины потому, что западные источники не всегда верно изображают границы России, говорится в сообщении в Twitter дипмиссии.

«Обращаем внимание, что не все западные источники достоверно изображают карту России. А верно вот так!» — сказано в сообщении, которое иллюстрирует карта страны с Крымом, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями в составе.

Ранее дипмиссия разместила в своем аккаунте карту цен на бензин за литр на 9 января 2023 года. На ней Крым, а также присоединенные в 2022 году к России территории относятся к Украине. Поэтому бензин на полуострове и в новых регионах оказался дороже почти в два раза — $1,4 против $0,7.

На эту публикацию в аккаунте посольства обратило внимание украинское издание «Европейская правда».

Еще до принятия в состав страны новых регионов в Государственную Думу внесли законопроект о наказании за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. Например, для физлиц предлагается ввести штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. руб. либо арест до 15 суток, для должностных лиц — от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для юридических — от 100 тыс. до 1 млн руб. Он уже одобрен в первом чтении. В Кремле отметили, что в деталях не знакомы с проектом и в данном вопросе есть «нюансы».

Теги
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