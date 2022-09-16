В Госдуме предложили штрафовать за карты, где оспариваются границы России

В России могут ввести штрафы за распространение карт, которые оспаривают официальные границы страны. Такие изображения начали активно распространяться, они в том числе касаются Крыма и Курил, отметил Пискарев

В Госдуму внесли законопроект, который вводит административную ответственность за распространение карт, оспаривающих территориальную целостность России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главы комитета по безопасности Госдумы Василия Пискарева. Авторами инициативы также выступили два его заместителя — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный (все из «Единой России»).

Депутаты предложили признать карты, изображения и другие документы, оспаривающие территориальную целостность России, экстремистскими материалами. Если поправки примут, за распространение таких карт гражданам будет грозить штраф или арест до 15 суток. Для юрлиц штраф может достигать 1 млн руб.

Объясняя необходимость принятия инициативы, Пискарев отметил, что в последнее время «активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий» России.

«Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России», — заявил депутат.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. Украина считает полуостров оккупированным. Российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.