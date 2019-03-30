Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент Сербии Александр Вучич.

По мнению сербского лидера, в этом случае страны Запада провели бы аналогию с Косово. «Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вучич при этом подчеркнул, что позиция Белграда не повлияет на отношения России и Сербии. «Это вопрос политической стратегии и тактики, подразумевающих, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные национальные и государственные интересы», — отметил он.

О том, что признание Белградом Крыма как части России означало бы поддержку Сербией независимости Косово, Вучич уже говорил в июне прошлого года. В интервью французскому изданию Le Monde он сравнил признание Крыма с «выстрелом в ногу». Ранее в мае он отрицательно ответил на вопрос журналистов о готовности республики признать Крым.