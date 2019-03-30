Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,44 64,10 EUR Нал. 74,60 72,30 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 141,40 -37,60 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Более 20 американских штатов признали голодомор на Украине геноцидом Общество, 06:56 5 причин попробовать растительное молоко РБК и Alpro, 06:30 Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Политика, 06:23 Ряд издательств запланировали выпустить печатную версию доклада Мюллера Политика, 05:43 В Мексике похитители мигрантов получили более 6 тыс. лет тюрьмы Общество, 05:09 Болтон заявил о готовности США к соглашению с Лондоном после Brexit Политика, 04:57 В Лондоне задержали пятерых протестующих из-за референдума по Brexit Политика, 04:24 СМИ сообщили о новом масштабном отключении электричества в Венесуэле Общество, 03:58 Защита и прокуроры попросили депортировать Бутину после приговора Общество, 03:31 Пресс-секретарь Госдепа Хизер Нойерт покинула пост Политика, 02:59 Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР Политика, 02:39 Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Порошенко и Зеленского Политика, 02:25 Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука Политика, 02:15 Заключенные колонии подали иск к «Эху Москвы» из-за новости о пытках Общество, 01:49
Политика ,  
0 
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил президент Сербии Александр Вучич.

По мнению сербского лидера, в этом случае страны Запада провели бы аналогию с Косово. «Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Вучич при этом подчеркнул, что позиция Белграда не повлияет на отношения России и Сербии. «Это вопрос политической стратегии и тактики, подразумевающих, что у нас нет права подвергать опасности свои жизненные национальные и государственные интересы», — отметил он.

Политика
Президент Сербии сравнил признание Крыма с «выстрелом в ногу»

О том, что признание Белградом Крыма как части России означало бы поддержку Сербией независимости Косово, Вучич уже говорил в июне прошлого года. В интервью французскому изданию Le Monde он сравнил признание Крыма с «выстрелом в ногу». Ранее в мае он отрицательно ответил на вопрос журналистов о готовности республики признать Крым.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости, это признало большинство стран ЕС. Россия не признает независимость Косово. Согласно сербской конституции, республика все еще является частью страны. 

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. Его итоги не признали Украина и западные страны, обвинив Россию в аннексии полуострова.

Теги: Александр Вучич, Сербия, Крым
Материалы по теме
Президент Сербии рассказал о срочных звонках Путину с просьбой о помощи
Политика
Вучич заявил о готовности к внеочередным выборам в случае их проведения
Политика
Вучич по-русски назвал Путина защитником интересов сербов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter