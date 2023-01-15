Арестович после скандала из-за ПВО призвал «не валиться в истерику»

Арестович после слов о ПВО: рассчитываю, что взрослые люди не будут валиться в истерику

Алексей Арестович (Фото: Алексей Чумаченко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил свои слова о работе ПВО в Днепре усталостью и сказал о доверии слушателям, «способным сложить дважды два». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Народ, я просто устал. <...> У меня нет редакторской группы. Я один волоку миллион разных процессов, от информационных до практических. <...> Позволяю себе роскошь не бояться говорить свободно, не подбирая слов, рассчитывая, что взрослые люди не будут валиться в истерику от определенных их сочетаний», — заявил Арестович.

Он добавил, что версия о том, что на дом в Днепре упала ракета, сбитая силами ПВО, появилась после того, как его знакомый, ранее работавший в этой области, рассказал ему, что «на 100% слышал два взрыва и опознал первый как работу ПВО». Арестович подчеркнул, что до сих пор его знакомый не ошибался в своих данных.

«Опасно строить страну, в которой нужно дрожать за сочетание слов», — подытожил советник офиса украинского президента.

Об обрушении подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января сообщил президент Владимир Зеленский. Утром 15 января глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что погибли 20 человек. Всего в доме жили около 1,7 тыс. человек, в разрушенном подъезде — примерно 200 жителей, говорил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

В ночь на 14 января Арестович сказал, что часть дома в Днепре обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими войсками ракеты. «Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала», — заявил он. После критики Арестович написал в своем телеграм-канале, что «никакая ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений» и отметил, что нужно сосредоточиться на привлечении к ответственности виновных в произошедшем.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в ночь на 15 января заявил, что в «Вооруженных силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет», добавив, что с начала военной операции ни одна из ракет подобного типа не была «сбита средствами противовоздушной обороны».

В течение 14 января по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога, работали ПВО и авиация. Взрывы были слышны в Днепре, Харькове, Киеве, Одессе, Винницкой и Львовской областях. Были поражены объекты энергетической инфраструктуры в пяти регионах страны и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого он обвинил украинские спецслужбы. Зеленский отрицал к этому причастность. Власти России не раз заявляли, что военные не наносят удары по гражданским целям на Украине — только по военным объектам.