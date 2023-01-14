Минэнерго Украины заявило о поражении объектов энергетики в пяти областях

О массированной ракетной атаке и работе систем ПВО в Украине ранее сообщили в офисе украинского президента. Минэнерго страны подтвердило поражение энергетических объектов в пяти областях, а также в подконтрольной части Запорожья

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В пяти областях Украины и на подконтрольной киевским властям части Запорожской области были поражены объекты энергетической инфраструктуры, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в Facebook (принадлежит Meta, в России признана экстремистской и запрещена).

«Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Из-за обстрелов в большинстве регионов вводятся аварийные отключения. Следующие дни будут тяжелыми», — написал он.

Представитель Минобороны Украины Наталья Гуменюк подтвердила поражение объекта энергетики в Винницкой области, а глава Львовской ОВА Максим Казицкий рассказал о повреждении объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Также о поражении объектов энергетики сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, глава Одесской ОВА Максим Марченко и глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

В субботу по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал о роботе ПВО и авиации, которые отражали ракетные удары. «Страна.ua» и УНИАН сообщали, что взрывы били слышны в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львовской и Винницкой областях.

После начала российской спецоперации на Украине в украинских городах регулярно объявляется воздушная тревога. Также с 10 октября Москва начала наносить удары по объектам военного управления и энергетики Украины. Президент России Владимир Путин объяснял это ответом на действия Киева, в том числе на теракт на Крымском мосту, в организации которого обвинил украинские спецслужбы. Киев свою причастность отрицает.

В связи с ударами власти украинских регионов неоднократно сообщали о проблемах с тепло-, водо- и электроснабжением. Премьер Денис Шмыгаль ранее предупреждал, что Украина всю зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии.