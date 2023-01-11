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Арестович рассказал о бегстве некоторых подразделений ВСУ под Соледаром

Алексей Арестович рассказал о бегстве некоторых подразделений ВСУ под Соледаром

Часть украинских сил под Соледаром обратилась в бегство, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр иноагентов).

«Есть подразделения, которые бегут у нас под Соледаром, бежали. Сейчас не бегут, конечно, но были до этого отдельные нестойкие товарищи», — сказал он.

Арестович добавил, что такие случаи были во весь период «обороны» города, «отказников» было небольшое количество.

Соледар находится севернее Бахмута (украинское название Артемовск), в 70 км к северу от Донецка. 10 января врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли под контроль центр Соледара. Руководитель региона также отметил, что российские силы в регионе «полностью перехватили инициативу» у ВСУ.

Позднее глава ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что бойцы компании взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образовался «котел». По словам Пригожина, «в штурме» города не участвовали никакие другие подразделения, кроме ЧВК. Агентство «РИА Новости» также сообщило, что они взяли под контроль соляные шахты в городе.

Теги
Алексей Арестович ВСУ Соледар ДНР
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