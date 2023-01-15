«РИА Новости» сообщило об интенсивности ударов ВС России в Запорожье

«РИА Новости»: артиллерия ВС России в Запорожье наносит по ВСУ до 25 ударов в сутки

Расчеты самоходных артиллерийских орудий ежедневно наносят до 25 ударов по позициям украинских военных на запорожском направлении, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на командира одного из артподразделений Вооруженных сил России.

«Расчет с выжидательного района на огневую позицию, когда цель приходит, выезжает порядка 20-25 раз ежедневно», — рассказал неназванный военнослужащий.

В начале ноября прошлого года член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что запорожское направление становится основным для ВСУ. По его словам, туда переброшены около 7 тыс. украинских военных. «Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — пояснил Рогов.

В конце того же месяца он рассказал, что украинские силы продолжают перебрасывать в регион тяжелую технику, в том числе танки и РСЗО. Позже Рогов заверил, что российские войска готовы к отражению атак.

Запорожская область в конце сентября вошла в состав России в результате референдума, наряду с Херсонской областью, Донецкой и Луганской республиками. Город Запорожье остается под контролем украинской стороны.

Рогов регулярно сообщает о взрывах и работе ПВО в Запорожье. Так, утром 2 января он писал о по меньшей мере трех взрывах, услышанных жителями города. По предварительной информации, уточнял Рогов, они были результатом работы украинских ПВО по российским беспилотникам «Герань-2». А в ночь на 3 января он заявил о «новой волне взрывов» в городе.

4 января Рогов опубликовал видео, на котором видно взрыв в Запорожье. По его словам, на кадры попало поражение склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. 14 января он также сообщил о серии взрывов и работе ПВО в городе.