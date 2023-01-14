Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

В областном центре Запорожской области Запорожье, который остается под контролем Киева, с 5:00 прогремела серия взрывов, также была слышна работа систем противовоздушной обороны, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Как сообщают мне земляки-запорожцы, было не менее восьми прилетов. Также была слышна работа ПВО ВСУ, что представляет наибольшую опасность для мирного населения. По предварительной информации, целью прилетов были военные склады с техникой и боеприпасами, а также инфраструктурные объекты», — написал он в своем телеграм-канале.

С утра 14 января в ряде украинских областей звучали сигналы воздушной тревоги. Власти сообщали о взрывах в Харькове и Киевской области. Взрывы были слышны и в Киеве, однако они не были связаны с военными действиями или работой ПВО, заявил начальник штаба-замкомандующего сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.