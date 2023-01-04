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Рогов сообщил о шести взрывах в Запорожье

Владимир Рогов сообщил о шести взрывах и зареве в Запорожье

В городе Запорожье, который остается под контролем украинской стороны, прогремело шесть взрывов, после первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги, сообщил член совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

«После прилетов появилось зарево, которое видно практически из всех частей города», — написал он.

Позже Рогов опубликовал видео, на котором видно взрыв. По его словам, на кадрах видно поражение склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских военных в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области. Так Рогов ответил на заявления запорожских властей со стороны Украины, которые говорили о поражении объекта гражданской инфраструктуры.

Запорожская область в конце сентября вошла в состав России в результате референдума, наряду с Херсонской областью, Донецкой и Луганской республиками.

Рогов регулярно сообщает о взрывах и работе ПВО в Запорожье. Так, утром 2 января он писал о по меньшей мере трех взрывах, услышанных жителями города. По предварительной информации, уточнял Рогов, они были результатом работы украинских ПВО по российским беспилотникам «Герань-2». А в ночь на 3 января он заявил о «новой волне взрывов» в городе.

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