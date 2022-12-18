В «Роскосмосе» заявили о снижении температуры на корабле «Союз МС-22»

Корабль «Союз МС-22» осмотрят с помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS и передадут результаты на Землю 19 декабря, сообщили в «Роскосмосе»

Фото: roscosmos_gk / Telegram

Температура на борту пристыкованного к Международной космической станции корабля «Союз МС-22» снижается благодаря действиям специалистов Центра управления полетами, оставаясь в заданных пределах. Об этом сообщает «Роскосмос» в телеграм-канале.

«С помощью камер дистанционного манипулятора SSRMS планируется осмотреть «Союз МС-22». Результаты будут переданы на Землю в понедельник утром», — говорится в сообщении.

Экипаж корабля 15 декабря доложил о повреждении внешней обшивки и падении давления в системе охлаждения. В «Роскосмосе» заявили, что осмотр корабля подтвердил утечку охлаждающей жидкости, после чего были прерваны плановые работы по внекорабельной деятельности. Из-за разгерметизации был отменен выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.

«РИА Новости» со ссылкой на информированный источник писало, что температура на корабле повысилась до 50 градусов Цельсия. В «Роскосмосе» опровергли данную информацию.

Позднее в госкорпорации заверили, что температура на борту «Союз МС-22» не выходит за пределы допустимых значений и варьируется от 28 до 30 градусов. «Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Собеседник «РИА Новости» сообщил, что на ускоренную отправку корабля-спасателя «Союз» к МКС взамен поврежденного «Союза МС-22» уйдет около месяца. Решения на этот счет в госкорпорации пока не приняли.

В пресс-службе «Роскосмоса» сообщили агентству, что на космодроме ведется подготовка к запуску «Союза МС-23», по графику его старт назначен на 16 марта 2023 года.