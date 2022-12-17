«Роскосмос» не увидел в 30-градусной жаре на «Союзе» угрозы экипажу

Фото: roscosmos_gk / Telegram

Температура на борту пристыкованного к Международной космической станции корабля «Союз МС-22» не выходит за пределы допустимых значений, сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

«Температурный режим на борту всего корабля «Союз МС-22» варьируется от 28 до 30 градусов, не выходя за пределы допустимых значений. Безопасности и комфорту экипажа ничего не угрожает», — говорится в сообщении госкорпорации. Ранее «Роскосмос» опроверг сообщения о повышении температуры на «Союзе» до 50 градусов.

15 декабря экипаж доложил о повреждении внешней обшивки корабля, пристыкованного к Международной космической станции (МКС). При этом в системе охлаждения упало давление. «Осмотр подтвердил утечку [охлаждающей жидкости], после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности», — сообщал «Роскосмос». Системы МКС и корабля работают в штатном режиме.

В тот же день из-за разгерметизации был отменен выход россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Они должны были перенести радиатор-теплообменник с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Изначально космонавты должны были выполнить эти работы в конце ноября, но из-за нештатной работы насосов системы охлаждения скафандров было принято решение их перенести.

26 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил президенту Владимиру Путину об окончательном решении уйти с МКС после 2024 года. К этому моменту Россия начнет формировать собственную орбитальную станцию, отметил Борисов. Позже он сказал, что Россия начнет процесс выхода из проекта после 2024 года, но точная дата зависит от состояния станции, которую собираются затопить в 2031-м.