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Миссию экипажа «Союза МС-22» продлили на несколько месяцев

Крикалев: миссию экипажа «Союз МС-22» продлили на несколько месяцев из-за неполадок
Фото: Роскосмос / Global Look Press
Фото: Роскосмос / Global Look Press

Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» на МКС из-за возникших в декабре неполадок продлили на несколько месяцев. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на пресс-конференции, организованной NASA.

«Поскольку планируется прибытие нового корабля, следующая замена экипажей предполагается через полгода, мы, вероятно, продлим срок работы 68-й экспедиции на борту станции еще на несколько месяцев», — сказал Крикалев.

По его словам, поврежденный «Союз МС-22» отстыкуется от МКС без экипажа через одну-две недели после прибытия к станции «Союза МС-23», капсула корабля приземлится в Казахстане. Некоторое оборудование, снаряжение и личные вещи космонавтов перенесут с поврежденного корабля на прибывший на замену.

В состав экипажа запущенного к МКС 21 сентября «Союза МС-22» входят россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин и американец Франциско Рубио. Миссия по плану должна была пробыть на станции 188 суток и совершить пять выходов в открытый космос, но в середине декабря на корабле произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Выход российских космонавтов 15 декабря был отменен.

Температура на корабле повысилась до 30 градусов, но «Роскосмос» заверил, что это не представляет риска для экипажа и его не нужно эвакуировать. Причиной разгерметизации в госкорпорации назвали удар метеороида (небольшого космического тела), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

11 января «Роскосмос» сообщил, что экспедицию решено продлить. Специалисты спустят «Союз МС-22» на Землю в беспилотном режиме. За Прокопьевым, Петелиным и Рубио на станцию 20 февраля отправят «Союз МС-23».

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