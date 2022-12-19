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«Роскосмос» заявил об отсутствии необходимости эвакуировать экипаж с МКС

«Роскосмос»: необходимости в экстренной эвакуации экипажа с МКС нет
Превышение температурного режима в корабле «Союз МС-22» допустимо и не критично для функционирования техники и для здоровья космонавтов, подчеркнули в «Роскосмосе»
Фото: «Роскосмос» / Global Look Press
Фото: «Роскосмос» / Global Look Press

После повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), необходимости в эвакуации космонавтов нет. Об этом сообщает «Роскосмос» в телеграм-канале.

«Превышение температурного режима в корабле «Союз МС-22» допустимо и не критично ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов в случае необходимости их нахождения в корабле», — подчеркнули в госкорпорации.

Решение о дальнейшей программе полета российского сегмента МКС примет специальная комиссия. Это произойдет ориентировочно 27 декабря, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передало «РИА Новости».

Экипаж корабля 15 декабря доложил о повреждении внешней обшивки и падении давления в системе охлаждения. В «Роскосмосе» заявили, что осмотр корабля подтвердил утечку охлаждающей жидкости, после чего были прерваны плановые работы по внекорабельной деятельности.

«Роскосмос» сообщил, что по предварительной информации, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор на приборно-агрегатном отсеке корабля.

«РИА Новости» со ссылкой на информированный источник писало, что температура на корабле повысилась до 50 градусов Цельсия. В «Роскосмосе» опровергли данную информацию. После повреждения температура в жилом отсеке корабля «Союз МС-22» была на уровне +30 градусов Цельсия.

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Для поддержания комфортной температуры в жилом объеме «Союза МС-22» используется подача с помощью воздуховодов и вентиляторов охлажденного воздуха с российского сегмента МКС.

Корабль находится в законсервированном состоянии, и космонавты изредка его посещают.

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Виктория Громова Виктория Громова
Роскосмос эвакуация МКС
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