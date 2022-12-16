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В ЦУП сообщили о 30-градусной жаре в корабле «Союз МС-22»

Фото: Роскосмос / Global Look Press
Фото: Роскосмос / Global Look Press

Температура в пилотируемом корабле «Союз МС-22», пристыкованном к Международной космической станции, повысилась до 30 градусов, космонавты попытаются перенаправить потоки вентиляции, чтобы охладить корабль. Об этом, как передает ТАСС, сообщил специалист Центра управления полетами (ЦУП) во время утренней конференции.

«Сейчас в корабле очень жарко, 30 градусов, может быть, даже больше. Мы хотим немного изменить вентиляцию, чтобы вам было попрохладнее, воздух направить в корабль», — сказал специалист во время переговоров.

Накануне «Роскосмос» сообщил, что причиной утечки в системе охлаждения корабля «Союз МС-22», возможно, стал микрометеорит.

«Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор, возможные последствия — это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля «Союз», — сказал исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

Материал дополняется
 

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