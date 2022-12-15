«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки пристыкованного к МКС «Союза»

В системе охлаждения «Союз МС-22» упало давление, но системы корабля и МКС работают штатно. Снимки корабля изучают специалисты на Земле, они примут решение о дальнейших действиях. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос

Союз МС-22 (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Внешняя обшивка пилотно-агрегатного отсека российского корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), была повреждена, сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности», — сообщила госкорпорация.

Системы МКС и корабля работают в штатном режиме. Космонавт Анна Кикина сняла внешнюю поверхность корабля с помощью камеры на манипуляторе, установленном на модуле «Наука». Материалы отправлены на Землю, специалисты примут решение по дальнейшим действиям после изучения изображений.

Ранее 15 декабря из-за разгерметизации внешнего контура «Союза» отменили выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они должны были выйти в 5:20 (мск) с целью переноса радиатора-теплообменника с малого исследовательского модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Космонавты должны были проработать в открытом космосе 6 часов 37 минут. Однако перед открытием выходного люка сработал сигнализатор одной из систем диагностики «Союза».



Выход в открытый космос Прокопьева и Петелина оказался отменен уже второй раз, в прошлый раз он планировался 25 ноября. Тогда он не состоялся из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

На корабле «Союз МС-22» на МКС 21 сентября прибыли Прокопьев, Петелин и американский астронавт Франсиско Рубио, это был первый полет в рамках соглашения о перекрестных полетах России и США. По этой же программе в начале октября корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил на орбиту Кикину, астронавтов NASA Николь Манн и Джоша Кассаду, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Вакату.