«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки пристыкованного к МКС «Союза»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 14 дек, 16:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:33
Как геоаналитика изменила рынок розницы: кейс сети «Лента» РБК и СберАналитика, 15:32
Путин спрогнозировал снижение ВВП по итогам года на 2,5% Политика, 15:28
В Подмосковье пообещали завершить подготовку укрытий до конца года Политика, 15:27
Минобороны заявило об ударах по складам ВСУ в Запорожье и Херсоне Политика, 15:24
Эксперты оценили ущерб инфраструктуре Украины от отключений света Политика, 15:23
Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию. Трансляция Политика, 15:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как попасть в «золотую» десятку сайтов в поиске «Яндекса» и Google Pro, 15:12
«Спрятаться в домик»: почему для ребенка так важно иметь свою комнату РБК и AFI Park Воронцовский, 15:09
Зидана пригласили в сборную Бразилии. Что происходит на ЧМ Спорт, 15:09
От смартфона до бионического робота: что подарить любителю гаджетов Стиль, 15:09
Суд в Саратове оставил в силе решение о запрете Tor в России Технологии и медиа, 15:05
МИД назвал сроки публикации новой концепции внешней политики России Политика, 15:00
Какие торговые центры и склады горели в 2022 году Недвижимость, 14:58
Общество ,  
0 

«Роскосмос» сообщил о повреждении обшивки пристыкованного к МКС «Союза»

«Роскосмос» сообщил о повреждении внешней обшивки пристыкованного к МКС «Союз МС-22»
В системе охлаждения «Союз МС-22» упало давление, но системы корабля и МКС работают штатно. Снимки корабля изучают специалисты на Земле, они примут решение о дальнейших действиях. Из-за утечки был отменен выход в открытый космос
Союз МС-22
Союз МС-22 (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Внешняя обшивка пилотно-агрегатного отсека российского корабля «Союз МС-22», пристыкованного к Международной космической станции (МКС), была повреждена, сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

«Экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. Визуальный осмотр подтвердил утечку, после чего было принято решение о прерывании плановых работ по внекорабельной деятельности», — сообщила госкорпорация.

Системы МКС и корабля работают в штатном режиме. Космонавт Анна Кикина сняла внешнюю поверхность корабля с помощью камеры на манипуляторе, установленном на модуле «Наука». Материалы отправлены на Землю, специалисты примут решение по дальнейшим действиям после изучения изображений.

Ранее 15 декабря из-за разгерметизации внешнего контура «Союза» отменили выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Они должны были выйти в 5:20 (мск) с целью переноса радиатора-теплообменника с малого исследовательского модуля «Рассвет» на модуль «Наука». Космонавты должны были проработать в открытом космосе 6 часов 37 минут. Однако перед открытием выходного люка сработал сигнализатор одной из систем диагностики «Союза».

Выход в открытый космос Прокопьева и Петелина оказался отменен уже второй раз, в прошлый раз он планировался 25 ноября. Тогда он не состоялся из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров.

На корабле «Союз МС-22» на МКС 21 сентября прибыли Прокопьев, Петелин и американский астронавт Франсиско Рубио, это был первый полет в рамках соглашения о перекрестных полетах России и США. По этой же программе в начале октября корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил на орбиту Кикину, астронавтов NASA Николь Манн и Джоша Кассаду, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Вакату.

Читайте на РБК Pro
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland
Родитель-бортинженер: как действовать в этой роли и почему это важно
Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Роскосмос «Союз МС» космос
Материалы по теме
Глава «Роскосмоса» счел разговоры об уходе России с МКС преждевременными
Технологии и медиа
«Роскосмос» пообещал работать с NASA «так долго, как можно представить»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter