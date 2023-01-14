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Киев сообщил о планах Зеленского выступить на Генассамблее ООН

МИД Украины: президент Зеленский может очно выступить на Генассамблее ООН 23 февраля
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Eduardo Munoz / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Нью-Йорк и очно выступить на Генассамблее ООН 23 февраля, за день до годовщины начала российской спецоперации. Об этом агентству Associated Press сообщила первый заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова.

«Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать, <...> но все еще [остается] вопрос, позволит ли ситуация с безопасностью ему приехать», — сказала она.

Визит Зеленского в Нью-Йорк, если он состоится, станет второй поездкой украинского президента за рубеж с начала спецоперации. 21 декабря глава государства посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Обеспечить безопасность Зеленского в пути помогала в том числе американская сторона. Из Киева украинский президент добрался на поезде до польского города Перемышль, откуда был доставлен на борт американского самолета и вылетел из аэропорта Жешув в Вашингтон. Украинского лидера сопровождала посол США на Украине Бриджит Бринк.

В декабре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает провести мирный саммит в ООН при посредничестве генерального секретаря Антониу Гутерриша в феврале 2023 года. В начале января в ООН сообщили, что не занимаются организацией мероприятия.

12 января посол Украины в Турции Василий Боднар заявил в интервью Anadolu, что «саммит мира» должен пройти 24 февраля в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке.

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Зеленский ранее предлагал «формулу мира» из десяти условий:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания конфликта.

В МИД России условия Киева для проведения мирных переговоров назвали нереалистичными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москва не признает любой план Киева по мирному урегулированию, если в нем не будет, в частности, признаваться присоединение к России Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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