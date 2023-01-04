В ООН заявили, что не занимаются предложенным Киевом «саммитом мира»

ООН пока не занимается организацией мирного саммита по Украине, предложенного главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой, заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря организации Фархан Хак.

«Это не то, что Организация Объединенных Наций организует. <...> на данном этапе объявлять об этом нечего. Если что-то изменится, мы обязательно дадим вам знать», — сказал он, отвечая на вопрос о предложении Кулебы.

В конце декабря глава украинского МИДа заявил, что Киев надеется в феврале провести мирный саммит в ООН при посредничестве генсека Антониу Гутерриша. «ООН могла бы быть лучшей площадкой для проведения такого саммита, так как это не означает оказания услуги для определенной страны. Это о том, чтобы вовлечь всех», — сказал Кулеба.

По его мнению, несмотря на заявления российских властей, Москва не готова к переговорам. Российский президент Владимир Путин до этого сказал, что от диалога отказывается Киев, а Россия «готова договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках». По словам Путина, все конфликтующие стороны всегда рано или поздно садятся за стол переговоров и договариваются, чем скорее этот факт осознают «те, кто нам противостоит», тем будет лучше. Целью России, заявил он, является «закончить эту войну», к этому Москва будет стремиться и дальше.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре представил «формулу мира», которая состоит из десяти условий. Они включают среди прочего радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

В Кремле слова президента Украины расценили как отказ вести диалог. В российском МИДе назвали нереалистичными выдвинутые Киевом условия. На предложение Кулебы в Кремле заявили, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.