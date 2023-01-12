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Киев анонсировал «саммит мира» в годовщину начала спецоперации

Украинский посол Боднар: «саммит мира» в ООН запланирован на 24 февраля
Провести «саммит мира» в штаб-квартире ООН в декабре предложил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В организации позже сообщили, что не занимаются подготовкой мероприятия
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Предложенный Киевом «саммит мира» запланирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на 24 февраля, заявил агентству Anadolu украинский посол в Турции Василий Боднар.

Украина готова к миру, и ранее президент страны Владимир Зеленский сформулировал предложение, чтобы его достичь, добавил дипломат. Он также поблагодарил Анкару, которая поддержала мирный план Киева.

«Я благодарен министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу, который официально заявил, что Турция поддерживает мирный план, предложенный Украиной, и готова участвовать в его реализации», — сказал Боднар.

Киев в феврале этого года рассчитывает провести мирный саммит в ООН при посредничестве генерального секретаря Антониу Гутерриша, говорил в декабре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Предложенная площадка могла бы «вовлечь всех», отмечал он. В начале января в ООН заявили, что не занимаются организацией мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре представил десять условий «формулы мира». Его план предусматривает в том числе вывод российских войск и прекращение боевых действий, фиксацию завершения конфликта, а также радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность. Турция поддержала план Зеленского.

В МИД России условия Киева для проведения мирных переговоров называли нереалистичными и неадекватными ситуации. В Кремле указывали, что обсуждение мирных планов не может быть без учета украинской стороны включения в состав России новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
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