Постпред России при ООН счел нереалистичной «формулу мира» Зеленского

Постпред России при ООН Небензя: «мирный план» Зеленского не имеет отношения к реальности

Фото: Брайан Смит / «РИА Новости»

Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» не имеет ничего общего с реальностью, заявил на брифинге постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».

По его мнению, украинские власти «всегда выступают с разными экстравагантными идеями». Одной из таких идей Небензя назвал «мирный план» Зеленского из десяти пунктов.

Зеленский представил «формулу мира» в ноябре прошлого года, выступая по видеосвязи на саммите «Большой двадцатки» (G20). План состоит из десяти условий:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);

недопущение эскалации;

фиксация окончания конфликта.

В конце декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского дорабатывает детали «формулы мира». По данным издания, предложения могут быть представлены в феврале 2023 года.

В МИД России условия Киева для проведения мирных переговоров называли нереалистичными. В Кремле указывали, что обсуждение мирных планов не может быть без учета украинской стороны включения в состав России новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.