Постпред России при ООН счел нереалистичной «формулу мира» Зеленского
Предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским «формула мира» не имеет ничего общего с реальностью, заявил на брифинге постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».
По его мнению, украинские власти «всегда выступают с разными экстравагантными идеями». Одной из таких идей Небензя назвал «мирный план» Зеленского из десяти пунктов.
Зеленский представил «формулу мира» в ноябре прошлого года, выступая по видеосвязи на саммите «Большой двадцатки» (G20). План состоит из десяти условий:
- радиационная и ядерная безопасность;
- продовольственная безопасность;
- энергетическая безопасность;
- освобождение всех пленных и депортированных;
- выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий;
- возвращение справедливости;
- противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);
- недопущение эскалации;
- фиксация окончания конфликта.
В конце декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что команда Зеленского дорабатывает детали «формулы мира». По данным издания, предложения могут быть представлены в феврале 2023 года.
В МИД России условия Киева для проведения мирных переговоров называли нереалистичными. В Кремле указывали, что обсуждение мирных планов не может быть без учета украинской стороны включения в состав России новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.