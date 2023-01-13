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В Госдепе заявили о работе по нейтрализации ЧВК Вагнера

Советник Госдепа Шолле заявил о работе по нейтрализации ЧВК Вагнера

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера вызывает беспокойство у властей США, в связи с чем Вашингтон ведет работу по нейтрализации ее деятельности, заявил в ходе своего визита в Сербию советник Госдепартамента Дерек Шолле, передает агентство Tanjug.

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим. Вот почему мы работаем с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их деятельность», — сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее газета Politico со ссылкой на данные, полученные из дипломатической переписки, писала, что «должностные лица США все больше отслеживают передвижения и действия ЧВК за пределами Украины», в том числе в Сербии и Центрально-Африканской Республике. 

В конце декабря прошлого года координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил агентству Reuters, что в Вашингтоне обеспокоены поставками оружия из КНДР группе Вагнера. 

До этого, в ноябре, он заявил, что Северная Корея в начале осени направила в Россию значительные партии артиллерийских снарядов. CNN сообщал, что такие данные есть и у американской разведки.

Россия и КНДР опровергали эту информацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ложью заявления Кирби. «Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца», — сказала она тогда.

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ЧВК Вагнера Госдепартамент США
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