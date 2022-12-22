Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
МИД ответил на заявление спецслужбы Молдавии о плане «наступления» России Политика, 03:00
TV2 узнал о возможном назначении Столтенберга главой МВФ Политика, 02:57
США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера Политика, 02:24
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 02:02
Рогозина и премьера ДНР ранили при обстреле гостиницы в Донецке Политика, 01:32
Зеленский поделился своим пониманием «справедливого мира» Политика, 01:24
Зеленский пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями» Политика, 01:11
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
ВОЗ заявил о дефиците антибиотиков из-за всплеска респираторных инфекций Общество, 00:30
В Пентагоне допустили месяцы подготовки ВСУ к использованию ЗРК Patriot Политика, 00:26
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
7 лучших смартфонов 2022 года. Samsung, iPhone, Xiaomi и другие Life, 00:05
ЧМ в Катаре в два раза уступил российскому по числу телепросмотров Технологии и медиа, 00:00
В РАН выявили «парадоксальное» улучшение настроений россиян Общество, 00:00
Война санкций ,  
0 

США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера

Минторг США ввел новые санкции против ЧВК Вагнера
Власти США ужесточили меры экспортного контроля в отношении ЧВК Вагнера, чтобы ограничить группе доступ к технике, произведенной с использованием американского оборудования
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Министерство торговли США приняло новые санкции в отношении частной военной компании (ЧВК) Вагнера в связи с ее участиями в боевых действиях на Украине, сообщает Reuters. Ведомство ужесточило в отношении группы меры экспортного контроля.

Согласно документу, выдержки из которого приводит агентство, ЧВК получила статус «конечного военного пользователя», что делает невозможным поставки ей ряда технологий и товаров, произведенных где-либо с использованием американского оборудования. Конкретный список товаров Reuters не приводит.

Как отмечает агентство, этот шаг призван продемонстрировать поддержку президента Украины Владимира Зеленского, который в среду, 21 декабря прилетел в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом. В этот день Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине стоимостью почти $2 млрд и пообещали поставки зенитно-ракетных систем Patriot.

ЧВК Вагнер находится под санкциями США с 2017 года, а ее основатель, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин — 2016 года.

Пригожин долгое время отрицал причастность к ЧВК и судился из-за подобных обвинений. Однако в сентябре 2022 года он рассказал, что создал организацию в 2014 году, когда, по словам бизнесмена, «начался геноцид русского населения Донбасса», а «Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым». По утверждению Пригожина, ЧВК «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом соблюдая все нормы морали».

В начале осени телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, где похожий на Пригожина мужчина вербует заключенных для отправки на Украину для участия в военной операции. В «Конкорде» заявили, что герой видео и в самом деле «чудовищно похож» на бизнесмена. Члены СПЧ при президенте России призвали Генпрокуратуру объяснить происходящее, подчеркнув, что осужденных можно освободить досрочно только в случае амнистии, помилования или по УДО. Пригожин в ответ заявил: «Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами». В Кремле считают, что Пригожин «болеет душой за то, что происходит», а также «вносит большой посильный вклад».

Читайте на РБК Pro
Матерные KPI: чем ругань на рабочем месте может помочь коллективу
Сможет ли евро обогнать доллар в 2023 году
В какие российские акции инвестировать в 2023 году: советы аналитиков
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland

В декабре 2021-го санкции против ЧВК ввел Евросоюз, заявив, что группа виновна в нарушении прав человека на Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЧВК Вагнера санкции Министерство торговли США Евгений Пригожин
Материалы по теме
Блинкен заявил, что деятельность ЧВК Вагнера мешает миссии ООН в Африке
Политика
Пригожин ответил на данные об участии ростовского стрелка в ЧВК Вагнера
Политика
Подоляк заявил об обмене «бойца ЧВК Вагнера» из видео с кувалдой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter