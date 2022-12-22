США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера

Власти США ужесточили меры экспортного контроля в отношении ЧВК Вагнера, чтобы ограничить группе доступ к технике, произведенной с использованием американского оборудования

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Министерство торговли США приняло новые санкции в отношении частной военной компании (ЧВК) Вагнера в связи с ее участиями в боевых действиях на Украине, сообщает Reuters. Ведомство ужесточило в отношении группы меры экспортного контроля.

Согласно документу, выдержки из которого приводит агентство, ЧВК получила статус «конечного военного пользователя», что делает невозможным поставки ей ряда технологий и товаров, произведенных где-либо с использованием американского оборудования. Конкретный список товаров Reuters не приводит.

Как отмечает агентство, этот шаг призван продемонстрировать поддержку президента Украины Владимира Зеленского, который в среду, 21 декабря прилетел в Вашингтон на переговоры с президентом США Джо Байденом. В этот день Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине стоимостью почти $2 млрд и пообещали поставки зенитно-ракетных систем Patriot.

ЧВК Вагнер находится под санкциями США с 2017 года, а ее основатель, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин — 2016 года.

Пригожин долгое время отрицал причастность к ЧВК и судился из-за подобных обвинений. Однако в сентябре 2022 года он рассказал, что создал организацию в 2014 году, когда, по словам бизнесмена, «начался геноцид русского населения Донбасса», а «Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым». По утверждению Пригожина, ЧВК «в любых своих действиях свято защищает интересы России, при этом соблюдая все нормы морали».

В начале осени телеграм-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал видео, где похожий на Пригожина мужчина вербует заключенных для отправки на Украину для участия в военной операции. В «Конкорде» заявили, что герой видео и в самом деле «чудовищно похож» на бизнесмена. Члены СПЧ при президенте России призвали Генпрокуратуру объяснить происходящее, подчеркнув, что осужденных можно освободить досрочно только в случае амнистии, помилования или по УДО. Пригожин в ответ заявил: «Кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами». В Кремле считают, что Пригожин «болеет душой за то, что происходит», а также «вносит большой посильный вклад».

В декабре 2021-го санкции против ЧВК ввел Евросоюз, заявив, что группа виновна в нарушении прав человека на Украине, Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике.