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Пригожин назвал число норвежцев, вступивших в ЧВК Вагнер

Пригожин: в ЧВК «Вагнер» числятся 67 граждан Новрегии

В ЧВК «Вагнер» числятся 67 наемников из Норвегии. Об этом в интервью норвежской газете Aftenposten заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (фрагмент интервью приводит его пресс-служба).

«Из Норвегии на сегодняшний день у нас числится 67 человек. Из которых двое имеют двойное гражданство, а один является гражданином Норвегии и США. Более половины из этих норвежцев проходили службу в армиях НАТО и, кстати, с уважением относятся к Столтенбергу», — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, после окончания конфликта на Украине 52 человека готовы вернуться в Норвегию и организовать в стране военный переворот, "так как они справедливо считают, что исторически Норвегия - Родина викингов и по их собственному мнению «Norge er For Vikinger. Homofile hører ikke hjemme her» (Норвегия для викингов. Гомосексуалистом здесь не место).

В сентябре 2022 года Пригожин признался, что является основателем ЧВК Вагнера. «Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью — чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма», — объяснил он то, что ранее отрицал причастность к ЧВК.

Теги
Евгений Пригожин ЧВК Вагнера Норвегия наемники
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