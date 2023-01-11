Пригожин отдал соль бойцам в Соледаре во избежание «разговоров в Америке»

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин передал бойцу группы пачку соли, чтобы тот оставил ее в Соледаре после полного перехода города под контроль российских войск. Видео опубликовало «РИА Новости».

«Чтобы разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся, я специалисту горному передаю соль украинскую. <...> Соледар когда пройдете, оставишь там, ладно?» — попросил Пригожин военного.

В ночь с 10 на 11 января Пригожин заявил, что подразделения ЧВК Вагнера взяли под контроль всю территорию Соледара. «В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои», — добавил бизнесмен. За несколько часов до этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что бойцы ЧВК контролируют центр города. Пригожин подчеркивал, что в штурме Соледара участвовали только бойцы его частной военной компании.

Соледар расположен примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км — от Артемовска (украинское название — Бахмут). В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский называл эти населенные пункты «самыми горячими и болезненными» направлениями для украинских войск.

В Соледаре находится предприятие по добыче и реализации поваренной соли «Артемсоль». После начала российской военной операции на Украине предприятие приостановило свою деятельность. Как заявлял и.о. директора Виктор Юрин «Свободному радио» Украины, остановка производства повлияет на потребителей не только с Украины, но и из Венгрии, Польши, Грузии, Молдавии, Румынии и Азербайджана.

6 января агентство Reuters сообщало со ссылкой на чиновника Белого дома США, что Пригожин «одержим» Артемовском из-за шахт вблизи города. По мнению американских властей, Россия хочет взять под контроль добычу соли и гипса.