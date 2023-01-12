Советник Пушилина заявил о серьезном продвижении под Артемовском

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Российские войска серьезное продвинулись в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) в ДНР, заявил советник врио главы республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

По его утверждению, российская артиллерия подавляет силы противника настолько, что он «на некоторых участках даже из окопов выскочить не может». Кимаковский отметил, что количество обстрелов Донецка уменьшилось, что говорит об эффективности работы Вооруженных сил России.

«У нас есть определенные продвижения по Авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение именно в районе Артемовска», — сказал он.

Кимаковский добавил, что в ДНР считают правильным решение военного командования сместить акцент с Артемовска на Соледар. По его словам, российская армия достигла там «серьезного тактического успеха».

«Всех облетела весть о том, что Соледар фактически наш. Но мы понимаем, что Соледар это многоуровневый город», — сказал Кимаковский. При этом он отметил, что у ВС России «есть планы практически всех коммуникаций и всех стволов этого района», поэтому препятствий там быть не должно.

Артемовск находится на севере ДНР, в 50 км к северу от Донецка. Несколько месяцев за город идут ожесточенные бои. Минобороны России и власти ДНР с начала декабря прошлого года заявляют о наступлении в районе города. 11 января в Штабе территориальной обороны республики сообщили о взятии под контроль поселка Подгородное в пригороде Артемовска.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее Артемовска. В ночь на 11 января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль всю территорию города. Позднее Минобороны сообщило, что военнослужащие ВДВ блокировали Соледар с севера и юга.

В начале декабря президент Украины Владимир Зеленский называл Артемовск и Соледар «самыми горячими и болезненными» направлениями для украинских войск. В офисе украинского президента заявляли, что ВСУ несут в боях за Артемовск тяжелые потери.

Врио главы ДНР Денис Пушилин говорил, что взятие Соледара «открывает путь к полному освобождению республики». По его мнению, захват этого города, а также Артемовска и Северска позволит «разрушить линию фронта в ДНР».