Минобороны сообщило, что десантники блокировали Соледар с двух сторон

Оборонное ведомство сообщило об участии в блокировании города сил ВДВ. Ранее Евгений Пригожин сообщал о том, что город взяли под контроль бойцы ЧВК Вагнера, и только ее подразделения участвовали в штурме

Соледар (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город Соледар с двух сторон — севера и юга. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города. ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — отметили в Минобороны, сообщив, что при атаках были убиты около 80 украинских военнослужащих, а также уничтожен танк и три бронемашины.

В Минобороны сообщили и о взятии под контроль населенного пункта Подгородное в ДНР. «На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное Донецкой народной республики», — отметили в ведомстве, подтвердив таким образом сообщения штаба территориальной обороны ДНР о контроле над поселком.

Утром 11 января бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что ее подразделения взяли под контроль всю территорию Соледара, а в центре города образован «котел», в котором ведутся бои. При этом он подчеркнул, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера». Агентство «РИА Новости» сообщало, что бойцы этого формирования также взяли под контроль соляные шахты в городе.

Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и примерно в 10 км севернее города Артемовск (украинское название — Бахмут). В районе Артемовска и Соледара идут ожесточенные бои: в начале декабря Минобороны России сообщило о наступлении в этом районе и взятии под контроль нескольких населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский в начале декабря называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ.

О взятии бойцами ЧВК под контроль Соледара сообщал и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, они «уже закрепились с одной стороны, с другой достаточно эффективно продвигаются», а в западной части города «проводят зачистку». Также, со слов Пушилина, российские силы полностью перехватили инициативу на донецком направлении.

О том, что российские силы начали штурм Соледара, заявляла 9 января замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она уточняла, что в наступлении участвуют формирования «из лучших резервов вагнеровцев». Пригожин в свою очередь ранее заявлял, что на западных окраинах города идут тяжелейшие кровопролитные бои, и «ВСУ с честью защищают территорию Соледара».