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Перестановки в руководстве военной операции на Украине. Что важно знать

Шойгу сменил главу объединенной группировки войск на Украине. Вместо генерала Суровикина ее возглавил начальник Генштаба Герасимов. Что известно о перестановках в руководстве военной операцией

 

Валерий Герасимов Сергей Суровикин Олег Салюков Алексей Ким

Какие перестановки провел Шойгу в руководстве военной операцией на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу назначил командующим объединенной группировкой войск на Украине начальника Генерального штаба, генерала армии Валерия Герасимова. Он сменил на этой должности генерала Сергея Суровикина.

Перестановки в командовании в Минобороны объяснили необходимостью повышении уровня руководства военной операцией на Украине, поскольку расширяется масштаб решаемых в ходе ее проведения задач. Кроме того, в ведомстве отметили необходимостью организации более тесного взаимодействия вооруженных сил, повышение качества обеспечения войск и эффективности управления ими.

Шойгу также назначил трех заместителей командующего группировкой. Ими стали:

  • главком ВКС, генерал армии Сергей Суровикин;
  • главком Сухопутных войск, генерал армии Олег Салюков;
  • замначальника Генштаба, генерал-полковник Алексей Ким.
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Накануне источник РБК в Минобороны сообщил, что начальником Главного штаба Сухопутных войск стал генерал-полковник Александр Лапин, который до конца октября был командующим группировкой «Центр» в военной операции на Украине. В июне Минобороны отмечало его действия в прорыве украинской обороны под Лисичанском. В октябре Лапин подвергся критике со стороны Рамзана Кадырова после оставления ряда населенных пунктов в ДНР, в том числе Терн, Торского и Ямполовки.

В начале октября после потери Красного Лимана в ходе украинского контрнаступления глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководство Генштаба за то, что они, по его мнению, покрывали генералов, допустивших сдачу города. «Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. <...> Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявлял тогда Кадыров.

Валерий Герасимов возглавляет Генштаб с 2012 года. До этого он командовал войсками Ленинградского, а потом и Московского военных округов. В 2001–2003 годах Герасимов командовал 58-й армией Северо-Кавказского военного округа, которая тогда вела бои в Чечне. 

Первым командующим объединенной группировкой войск был Суровикин, генерал, до этого командовавший Южной группировкой войск в операции на Украине, был назначен на эту должность 8 октября 2022 года. После назначения Суровикина с 10 октября начались массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Также по его предложению было принято решение об отводе войск с правого берега Днепра в районе Херсона.

На каком фоне произошло назначение нового командующего

Смена командующего группировкой произошла на фоне упорных боев за Артемовск (украинское название Бахмут) и Соледар. Минобороны 11 января сообщило, что бойцы Воздушно-десантных войск блокировали Соледар с двух сторон — севера и юга. «ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника. Штурмовые отряды ведут бой в городе», — отметили в Минобороны. В ночь на 11 января основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию Соледара, а в центре города «образован котел, в котором ведутся городские бои».

При этом Пригожин подчеркнул, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера».

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в «освобождении территории Донецкой народной республики произошел переломный момент». По его словам, переход под контроль российских войск Соледара, Артемовска и Северска «позволит разрушить линию фронта в ДНР».

Один из украинских командиров заявил изданию The Wall Street Journal, что ВСУ теряют там больше людей, чем российская сторона. «Пока обменный курс наших жизней на их в пользу россиян. Если это будет продолжаться, мы можем закончиться», — сказал он. Издание сообщило, что, по мнению экспертов, украинской армии лучше отступить на новую оборонительную линию на высотах к западу от Бахмута, поскольку такая перегруппировка может позволить сохранить боевую мощь украинских военных.

Вечером 11 января Пригожин сообщил, что Соледар полностью перешел под контроль российких сил, в городе проходит зачистка.

Как отреагировали политики и военные на перестановки в командовании военной операцией

В Кремле не стали комментировать назначение нового командующего группировкой в СВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «это вопрос в Минобороны».

Член комитета по обороне Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев сказал РБК, что смена командующего специальной военной операцией необходима, потому что при нынешнем ее масштабе «руководить должен тот человек, который обладает всеми полномочиями военного руководства». «Наверное, у Суровикина не было достаточных полномочий. Сам ход операции стал таким, что руководить должен человек, который непосредственно отвечает за все Вооруженные силы», — сказал он.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Валерий Герасимов Сергей Суровикин Военная операция на Украине Сергей Шойгу Минобороны кадровые перестановки

Сергей Суровикин

замкомандующего объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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