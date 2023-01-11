В Амурской области неизвестные кинули в военкомат коктейль Молотова

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 74,54 (-0,53) Инвестиции, 10 янв, 18:55
Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 69,61 (-0,69) Инвестиции, 10 янв, 18:55
NBC сообщил о затронувшем все авиарейсы в США сбое в системе Общество, 15:13
В Москве в 2022 году построили вдвое меньше офисов, чем планировали Недвижимость, 15:12
«Черные метки» на рынке рекламы: куда потекут маркетинговые бюджеты Pro, 15:12
Путин заявил о несбывшихся предсказаниях «противника» о России Политика, 15:11
Физлица перевели рекордную сумму из России в Киргизию в 2022 году Финансы, 15:08
Эксперты назвали объем ежедневных потерь России от потолка цен на нефть Экономика, 15:07
Как изменилась модная индустрия в 2022 году VOSHAHE22W, 14:59
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ВТБ заявил о снижении выдачи ипотеки в России на 16% в 2022 году Недвижимость, 14:58
Путин обсуждает пенсии и выплаты в новых регионах. Трансляция Политика, 14:57
Египетский фунт обесценился на 16% и рухнул до исторического минимума Инвестиции, 14:53
Какие технологии будут решать проблемы рекламодателей в 2023-м Pro, 14:52
В мэрии анонсировали строительство более 90 км дорог до конца 2023 года Город, 14:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:45
Футболистов «Барселоны» и «Атлетико» дисквалифицировали за драку Спорт, 14:42
Политика ,  
0 

В Амурской области неизвестные кинули в военкомат коктейль Молотова

В Магдагачи Амурской области неизвестные бросили коктейль Молотова в военкомат
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В военкомат поселка Магдагачи в Амурской области кинули бутылку с зажигательной смесью. Об этом РБК сообщили в самом военкомате.

Инцидент произошел в ночь на 11 января. «Кто-то кинул бутылку с зажигательной смесью — нашли эту бутылку. Приехали пожарные. Произошло небольшое закопчение и возгорание, но успели все потушить», — рассказали в военкомате.

По их словам, пострадала только аппаратура, стоявшая у окна.

Поджоги военкоматов в российских регионах фиксируют с начала спецоперации на Украине. Подобные инциденты происходили в Калининградской и Волгоградской областях, в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах.

В ночь на 4 мая двое неизвестных устроили поджог военкомата в Нижневартовске. Начавшиеся возгорание быстро потушили, оказалась повреждена внутренняя отделка на площади 1 кв. м. Подозреваемые задержаны и арестованы. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с хулиганства на теракт. Подозреваемым грозит 20 лет лишения свободы.

Теги
Амурская область военкомат поджог новости
Материалы по теме
Статью в деле о поджоге военкомата в Югре поменяли на теракт
Общество
Тюменский военком объяснил «виной граждан» ошибки при мобилизации
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter