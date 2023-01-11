В Амурской области неизвестные кинули в военкомат коктейль Молотова

Фото: Владислав Шатило / РБК

В военкомат поселка Магдагачи в Амурской области кинули бутылку с зажигательной смесью. Об этом РБК сообщили в самом военкомате.

Инцидент произошел в ночь на 11 января. «Кто-то кинул бутылку с зажигательной смесью — нашли эту бутылку. Приехали пожарные. Произошло небольшое закопчение и возгорание, но успели все потушить», — рассказали в военкомате.

По их словам, пострадала только аппаратура, стоявшая у окна.

Поджоги военкоматов в российских регионах фиксируют с начала спецоперации на Украине. Подобные инциденты происходили в Калининградской и Волгоградской областях, в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах.

В ночь на 4 мая двое неизвестных устроили поджог военкомата в Нижневартовске. Начавшиеся возгорание быстро потушили, оказалась повреждена внутренняя отделка на площади 1 кв. м. Подозреваемые задержаны и арестованы. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с хулиганства на теракт. Подозреваемым грозит 20 лет лишения свободы.