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Экс-учителя Илью Фарбера приговорили к трем годам за поджог военкомата

Суд в Удмуртии приговорил экс-учителя Илью Фарбера к трем годам за поджог военкомата
Суд в Удмуртии на три года отправил в колонию строгого режима Илью Фарбера за поджог межрайонного военкомата. В 2013 году по делу о взятках при ремонте ДК в Тверской области он получил срок, а в конце того же года вышел по УДО
Илья Фарбер
Илья Фарбер (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Игринский районный суд признал 48-летнего жителя Московской области Илью Фарбера виновным в поджоге военкомата и призывного пункта и приговорил его к трем годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов республики в телеграм-канале.

«Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок три года два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 2 660 000 руб.», — говорится в сообщении.

При вынесении приговора суд учел как смягчающие обстоятельства, в том числе состояние его здоровья и наличие малолетних детей, так и отягчающее обстоятельство — рецидив.

Мужчина признал свою вину, но отказался от дачи показаний.

По данным следствия, Фарбер с 1 по 21 мая изготовил на территории поселка Игра зажигательную смесь, разлил ее по бутылкам и поджег коктейлями Молотова имущество, принадлежащее военному комиссариату Игринского и Якшур-Бодьинского районов.

В его отношении было возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 УК России «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное путем поджога из хулиганских побуждений». 30 мая суд в Удмуртии арестовал Фарбера на два месяца.

Московский художник Илья Фарбер, выпускник ГИТИСа, переехал с семьей жить и работать в Тверскую область летом 2010 года. Он устроился учителем ИЗО, литературы и музыки в школу в селе Мошенка, занимался организацией концертов и праздников для детей. В 2012 году Тверской областной суд приговорил Фарбера, который по просьбе главы местной администрации занимался ремонтом дома культуры «Мошенский», к лишению свободы по обвинению в получении взятки от подрядчика, выполнявшего ремонт.

В 2013 году Фарберу сократили наказание с восьми до семи лет в колонии строгого режима. Дело получило широкую огласку из-за жесткого приговора и процессуальных нарушений, по нему провел проверку Совет по правам человека при президенте России.

Президент России Владимир Путин также обратил внимание на дело и назвал приговор вопиющим. По его словам, «взятка — более общественно опасное преступление, чем просто кража», однако правосудие нередко допускает ошибки.

В середине декабря 2013 года суд сократил срок заключения Фарбера до трех лет. В конце 2013 года он вышел по УДО.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Удмуртия суд учитель поджог военкомат
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