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«Коммерсантъ» узнал о росте добычи нефти в России по итогам года

«Коммерсантъ» узнал о росте добычи нефти в России по итогам года на 2%
«Роснефть» ROSN ₽365,55 -0,65% Купить
«Газпром» GAZP ₽162,22 -0,3% Купить
«Сургутнефтегаз» SNGS ₽21,46 -0,74% Купить
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Добыча нефти в России по итогам года выросла в среднем на 2%, почти до 535 млн т, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с производственными результатами.

Добычу, по данным издания, нарастили почти все крупнейшие нефтекомпании. Лидером по этому показателю стал «Сургутнефтегаз», нарастивший добычу более чем на 7%, до 59,6 млн т по итогам года. Это позволило компании занять третье место в рейтинге по объемам добычи.

У ЛУКОЙЛа добыча выросла на 6%, до 81 млн т. Замкнула тройку лидеров по росту добычи «Газпром нефть», которая нарастила ее почти на 5%, до 59,1 млн т.

Добыча «Роснефти», наоборот, сократилась на 2% в 2022 году, до 178,5 млн т. Эта компания, как и «Газпром нефть», в 2022 году попала под санкции ЕС.

При этом добыча газа по итогам года в России снизилась. Она упала на 11,8%, до 672 млрд куб. м по сравнению с 2021 годом и достигла минимального уровня по крайней мере с 2016 года, пишет газета со ссылкой на источники, знакомые со статистикой. Это произошло в первую очередь из-за политики «Газпрома», пишет издание. Как уточнял глава корпорации Алексей Миллер, объем добычи газа год к году снизился на 20% (412,6 млрд куб. м в 2022 году).

«Роснефть» по итогам года нарастила добычу в России на 16% — до 69 млрд куб. м за год, отмечает газета. НОВАТЭК увеличил ее на 1,7%, до 83,6 млрд куб. м. ЛУКОЙЛ же, наоборот, снизил добычу на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

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Вице-премьер Александр Новак ранее допускал, что добыча нефти в России может снизиться из-за потолка цен, введенного странами запада. Российские власти отказывались поставлять государствам, которые его одобрят, не только нефть, но и другие энергоносители.

Страны Запада согласовали потолок цен на нефть в начале декабря. Ограничения вступили силу 5 декабря, цена была ограничена $60 за баррель. 23 декабря ЕС утвердил потолок цен на газ на уровне $2 тыс. за тысячу куб. м., он начнет действовать в феврале.

Теги
добыча нефти Газпром Роснефть «Сургутнефтегаз»
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