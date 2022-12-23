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ЕС утвердил потолок цен на газ на уровне $2 тыс. за тысячу кубометров

Совет ЕС утвердил введение потолка цен на газ на уровне $2 тыс. за тысячу кубометров
Соглашения о введении лимита цен на газ в ЕС достигли 19 декабря, потолок составит €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение начнет действовать в феврале будущего года
Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press
Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Совет ЕС официально принял документ, устанавливающий с февраля 2023 года потолок цен на газ, говорится в сообщении на его сайте.

«Постановление направлено на ограничение случаев завышения цен на газ в ЕС, которые не отражают цены на мировом рынке, обеспечивая при этом безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков», — отметили в Совете ЕС.

Документ начнет действовать с 1 февраля 2023 года, но положения, касающиеся ограничения торгов, вступят в силу 15 февраля, добавили в сообщении. Постановление будет действовать в течение одного года.

Политического соглашения по данному вопросу в Евросоюзе достигли 19 декабря. Агентство Reuters со ссылкой на согласованный странами документ сообщило, что лимит составит €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

В Кремле сочли введение подобных ограничений неприемлемым и нарушающим «рыночный процесс рыночного ценообразования». Ранее Москва отмечала, что не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые будут вводить ценовые потолки — как на газ, так и на нефть.

С 5 декабря ЕС, а также США, Великобритания, Швейцария, Япония и Австралия установили лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, — в $60 за баррель. Если нефть будет стоить дороже, Россия не сможет пользоваться услугами компаний из этих стран по страхованию, трейдингу, финансированию, регистрации танкеров с нефтью.

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Москва готовит ответные меры на введение ценового потолка в форме президентского указа. Как писали «Ведомости», Россия может ввести запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали ограничение, или запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен (в обоих случаях — даже если поддержавшее запрет государство покупает нефть через страну-посредника). Еще один вариант — введение индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской экспортной нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении дисконта продажа будет запрещена. Президент Владимир Путин заявил, что указ об ответных мерах будет опубликован в начале следующей недели.
 

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