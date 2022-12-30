США объяснили, какие нефтепродукты не подпадут под действие потолка цен

Минфин США: обработка нефтепродуктов из России в другой стране освободит их от потолка цен

Ценовые ограничения не будут применять к энергоресурсам, которые прошли «существенную переработку» за пределами России; смешение нефтепродуктов таковой считаться не будет, заявил Минфин США

Фото: Татьяна Меель / Reuters

Произведенные в России нефтепродукты не подпадут под действие потолка цен, если энергоресурсы прошли «существенную переработку» на территории другой страны, сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В инструкции ведомства говорится, что потолок цен работает «с момента начала морской перевозки до первой продажи нефтепродуктов на суше в юрисдикции, отличной от Российской Федерации». Ограничение вновь начнет действовать, когда после прохождения таможенного контроля их вывезут оттуда по воде.

Однако в том случае, если нефтепродукты «пройдут значительную переработку в юрисдикции, отличной от РФ», предельная цена к ним не применяется, так как считается, что энергоресурсы больше не имеют российское происхождение. В качестве примера таких процедур OFAC приводит дистилляцию, методы термической переработки, каталитический крекинг, гидроочистку, алкалирование и др.

При этом смешение нефтепродуктов (бензина, дистиллятов и других) не будет считаться «существенной переработкой».

Потолок цен на нефтепродукты российского происхождения, который ввели ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), Евросоюз, Австралия и Норвегия, начнет действовать 5 февраля, но его уровень пока не установлен. Минфин США ранее сообщал, что мера не коснется энергоресурсов, погруженных на суда до этой даты и доставленных в порт назначения до 1 апреля.

5 декабря вступило в силу решение стран Запада о предельной цене на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С этого же дня действует европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.

Россия в качестве ответной меры запретила поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», соответствующий указ 27 декабря подписал президент Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак ранее предупреждал, что ограничения западных стран приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, и в первую очередь за это придется заплатить европейским и американским потребителям.