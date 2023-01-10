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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Автомобильную часть Крымского моста закрыли на ремонт

Минтранс: автомобильную часть Крымского моста закрыли на 12 часов из-за ремонта
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автодорожная часть Крымского моста будет закрыта с 04:00 до 16:00 мск из-за проведения ремонтных работ, предупреждает Минтранс.

«10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Крымский мост был поврежден при взрыве грузовика 8 октября. Погибли четыре человека, обрушились два автомобильных пролета. Президент Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в нем украинские спецслужбы. Киев свою причастность к взрыву отрицает.

Движение поездов и автомобилей (кроме грузовых) по неразрушенной части возобновили в день взрыва. Через десять дней власти разрешили проезд грузовиков массой до 40 т. Ремонт моста начался 12 октября, к середине ноября оба разрушенных пролета установили. Движение по отремонтированной части запустили в начале декабря.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости заменить еще четыре пролета неразрушенной стороны моста, так как они были деформированы. Он обещал, что ремонт левой части завершится в марте 2023 года. Росавтодор сообщил, что первые два пролета установят в январе, еще два заменят в феврале. Ведомство предупредило, что во время восстановительных работ движение по мосту будет ограничено.

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