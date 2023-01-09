Песков заявил о возможности для срочников подписать контракт

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

У солдат-срочников есть возможность подписать контракт, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, обсуждается ли вариант разрешить призывникам по желанию направляться в зону специальной военной операции.

«Любой срочник при желании может подписать контракт», — сказал представитель Кремля.

Телеведущий Владимир Соловьев в последнем выпуске программы «Воскресный вечер» заявил, что многие мужчины, которые проходят срочную службу, выражают желание участвовать в боевых действиях. Соловьев предложил «как-то решить этот вопрос», в частности, упростив заключение контракта для срочников.

С начала военной операции на Украине российские власти неоднократно говорили, что срочники участвовать в ней не будут. В начале марта прошлого года Минобороны признало, что есть «несколько фактов» присутствия срочников в зоне военной операции. В июне в Генпрокуратуре заявили, что наказание за это понесли 12 офицеров, а 600 солдат срочной службы вернули в Россию.

После объявления частичной мобилизации в сентябре министр обороны Сергей Шойгу вновь заявил, что те, кто служит по призыву, «не подлежат никакой мобилизации, направлению в зону проведения специальной военной операции». По его словам, призывники продолжат служить только на территории России. После увольнения в запас их могут мобилизовать, уточняли власти.

На фоне частичной мобилизации осенний призыв в России начался на месяц позже, чем обычно, 1 ноября, и завершился 31 декабря. На службу призвали 120 тыс. человек — меньше, чем осенью 2021 года (127,5 тыс.). В ходе весеннего призыва текущего года, который проходил с 1 апреля по 15 июля, планировалось призвать 134,5 тыс.

Минобороны, объявляя об окончании осеннего призыва, еще раз подчеркнуло, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине, будут «своевременно уволены и направлены к местам проживания».