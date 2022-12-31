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В России завершился осенний призыв

Минобороны: в России завершился осенний призыв, на службу призваны 120 тыс. человек
Призвано 120 тыс. человек. Они не будут участвовать в военной операции на Украине, заверили в ведомстве. Осенний призыв в России начался 1 ноября
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Осенний призыв на военную службу завершен, было призвано 120 тыс. человек, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что призванные не будут участвовать в спецоперации на Украине, будут «своевременно уволены и направлены к местам проживания».

Большинство призванных зачислены в учебные подразделения, где в срок до пяти месяцев будут осваивать военную технику и получать военно-учетную специальность.

«По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что в научные и научно-производственные роты было направлено около 450 человек, а в спортивные роты — около 200 молодых людей, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Материал дополняется.

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