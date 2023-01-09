Навального перед Новым годом отправили в ШИЗО на две недели

Алексей Навальный (на экране) (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок во Владимирской области, 31 декабря отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток за нарушение режима. Об этом говорится в его публикации в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Навальный отмечает, что это уже десятый раз, когда его отправляют в ШИЗО за время отбывания срока в этой колонии. По словам оппозиционера, причиной для наказания стало то, что он умывался в 5:24, хотя по распорядку это положено делать в 6:00.

«Новый год в ШИЗО проходит как и любой другой день: подъем в 5, отбой в 21», — написал Навальный.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ранее он отбывал срок в колонии общего режима в Покрове, его должны были освободить в июле-августе 2023 года. Однако в июне прошлого года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима.

В предыдущий раз Навальный писал, что его отправили в ШИЗО 14 декабря — тогда причиной для наказания, по его словам, стало употребление нецензурного слова в разговоре с сокамерником. Оппозиционер отмечал, что его отправили в изолятор в девятый раз спустя сутки после выхода оттуда из-за предыдущего нарушения.

В середине октября прошлого года Навальный подал десятый иск, оспаривающий очередной перевод в изолятор. По пяти из них суд ранее отказал. На тот момент оппозиционера уже шесть раз отправляли в штрафной изолятор. По его словам, в первый раз причиной этого стала расстегнутая верхняя пуговица робы, во второй — то, что он при возвращении из изолятора недостаточно быстро выполнил требование убрать руки за спину, в третий — что он неправильно представился. В четвертый раз причина не уточнялась, в пятый раз ею стали слова о мобилизации, в шестой — отказ мыть забор, сообщал Навальный.

В конце октября суд отказал ему в удовлетворении жалоб.

Также осенью 2022-го против Навального завели еще одно уголовное дело — о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Навальный рассказал о словах его адвокатов, которые посчитали, что с учетом сроков по этим статьям ему грозит заключение «лет на 30».