Навальный рассказал о приезде Пригожина в его колонию

В колонию в Покрове прилетал основатель ЧВК Вагнера, сообщил отбывающий там срок Алексей Навальный. Евгений Пригожин в ответ заявил, что если оппозиционер захочет «поехать на войну», ему будут рады

Алекскей Навальный (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок во Владимирской области, рассказал, что в его колонию «для вербовки заключенных» приезжал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Навальный привел рассказ очевидца о прилете в колонию на вертолете Пригожина и «вербовке» заключенных для участия в боевых действиях, назвав это «уничтожением основ права».

Пригожин в ответ на запрос РБК о его визите в колонию в Покрове заявил, что «часто летает на вертолете и бывает в разных местах». «Огромное количество русских патриотов идут воевать в ряды ЧВК «Вагнер». Алексея Навального среди них нет. Если он выразит желание поехать на войну, безусловно, мы будем этому рады. Как говорится, на свободу — с чистой совестью.

Я не такой большой знаток российского права, как Леша, но не вижу в этом ничего предосудительного по двум причинам. Первая, люди могут очиститься и получить второй шанс в жизни, пройдя через ужасы войны. Вторая, запомните, обдумайте, а желательно запишите себе: никто не может отнять у человека право защищать свою Родину, свою мать и свою семью всеми доступными способами», — сказал Пригожин.

Он также заявил, что из сторонников Навального нужно «сформировать один штрафной батальон и передать ему».

В сентябре 2022 года Пригожин прокомментировал разошедшееся в сети видео о том, как он вербует заключенных в одной из колоний. «Те, кто не хочет, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами», — заявил он.



Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ранее он отбывал срок в колонии общего режима в Покрове, его должны были освободить в июле-августе 2023 года. Однако в июне этого года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима.

В октябре против Навального завели еще одно уголовное дело — о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Навальный рассказал о словах его адвокатов, которые посчитали, что с учетом сроков по этим статьям ему грозит заключение «лет на 30».