Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 16:00
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы между поездами Общество, 19:20
Против Навального завели дело о призывах к терроризму Политика, 19:14
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 19:13
Синоптик спрогнозировал погоду в Центральной России в ноябре теплее нормы Общество, 19:08
В Москве резко выросли продажи квартир по доверенности Недвижимость, 19:08
Махачев и Оливейра провели дуэль взглядов перед чемпионским боем. Видео Спорт, 19:05
ВТБ сообщил об ограниченной возможности выплат больших дивидендов Инвестиции, 19:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Warner Bros. выпустит NFT-версию «Властелина колец: Братство Кольца» Life, 19:04
Пряник за рекрутинг: что поможет трудоустроить людей с инвалидностью Партнерский проект, 19:02
Путин выстрелил из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области Политика, 18:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Зачем водителям-новичкам нужны ученические права Партнерский проект, 18:39
Путин предложил создать новый рейтинг российских вузов Общество, 18:36
Минобороны заявило о «повышенной интенсивности» обучения мобилизованных Политика, 18:27
Дело Навального ,  
0 

Против Навального завели дело о призывах к терроризму

Дело связано с YouTube-программой «Популярная политика», ведущими которого являются соратники оппозиционера. В конце августа против них завели дела об оправдании терроризма и фейках об армии
Алексея Навальный
Алексея Навальный (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Против оппозиционера Алексея Навального завели дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма, сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев.

Навальный написал в телеграм-канале: «Получил официальное уведомление, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме: пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм».

По словам оппозиционера, новое дело связано с высказываниями экс-руководителя сети его штабов (в России эта организация признана экстремистской и запрещена) Леонида Волкова (признан иноагентом) в эфире YouTube-канала «Популярная политика».

«Все передачи «Популярной политики» это терроризм и экстремизм под моим руководством. Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30», — заявил Навальный.

Ч. 2 ст. 205.2 УК (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета) предполагает лишение свободы до семи лет, ч. 2 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма с использованием Интернета) — до пяти лет.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Читайте на РБК Pro
Вы уезжаете, но ваш бизнес остается в России: как найти поверенного
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Остался месяц для возврата акций с зарубежных счетов. Какие есть риски
Минус $34 млрд: компаниям S&P предрекают худший квартал с начала пандемии
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Фото: Reg Speller / Getty Images Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость
Фото: Shutterstock Как изменился рынок труда в нефтегазовой отрасли за последний год — цифры
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Почему экономика России оживает несмотря на санкции – The Economist

В конце августа Иван Жданов (внесен в список иноагентов), бывший глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и иноагентом и запрещен), сообщил, что ведущие «Популярной политики», в том числе он сам, стали фигурантами дела об оправдании терроризма и фейках о российской армии. Среди них — Волков, Любовь Соболь (внесена в список СМИ-иноагентов) и Кира Ярмыш (внесена в список физлиц-иноагентов).

Навальный находится в колонии ИК-2 во Владимирской области. Туда его этапировали после приговора по делу «Ив Роше»: в феврале 2021 года оппозиционеру заменили условный срок по этому делу на реальный и назначили 3,5 года колонии общего режима. В марте этого года Лефортовский суд на выездном заседании в колонии признал Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Адвокат Ольга Михайлова уточнила, что этот срок включает и наказание, предусмотренное приговором по делу «Ив Роше». Помимо тюремного заключения оппозиционера обязали выплатить штраф 1,2 млн руб.

В сентябре 2021 года против Навального и его соратников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) и по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе). Этому предшествовало признание в июне прошлого года Мосгорсудом Фонда борьбы с коррупцией, а также Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК, признан иноагентом) и штабов оппозиционера экстремистскими организациями. Позднее Минюст внес их в список запрещенных организаций.

В мае Навальный заявил, что ему предъявили обвинения по новому уголовному делу о создании экстремистской группы и призывах к митингам.
 

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Алена Нефедова Алена Нефедова
Алексей Навальный уголовное дело реабилитация нацизма терроризм
Материалы по теме
Навальный подал десятый иск к руководству колонии
Политика
Навального в шестой раз поместили в ШИЗО
Политика
Ведущие канала команды Навального стали фигурантами уголовного дела
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter