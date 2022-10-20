Против Навального завели дело о призывах к терроризму

Дело связано с YouTube-программой «Популярная политика», ведущими которого являются соратники оппозиционера. В конце августа против них завели дела об оправдании терроризма и фейках об армии

Алексея Навальный (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Против оппозиционера Алексея Навального завели дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма, сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев.

Навальный написал в телеграм-канале: «Получил официальное уведомление, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело в связи с тем, что я, находясь в тюрьме: пропагандировал терроризм, призывал к нему, публично призывал к экстремизму, финансировал экстремистскую деятельность, реабилитировал нацизм».

По словам оппозиционера, новое дело связано с высказываниями экс-руководителя сети его штабов (в России эта организация признана экстремистской и запрещена) Леонида Волкова (признан иноагентом) в эфире YouTube-канала «Популярная политика».

«Все передачи «Популярной политики» это терроризм и экстремизм под моим руководством. Адвокаты посчитали, что с учетом сроков по этим статьям по совокупности здесь лет на 30», — заявил Навальный.

Ч. 2 ст. 205.2 УК (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием Интернета) предполагает лишение свободы до семи лет, ч. 2 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма с использованием Интернета) — до пяти лет.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

В конце августа Иван Жданов (внесен в список иноагентов), бывший глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и иноагентом и запрещен), сообщил, что ведущие «Популярной политики», в том числе он сам, стали фигурантами дела об оправдании терроризма и фейках о российской армии. Среди них — Волков, Любовь Соболь (внесена в список СМИ-иноагентов) и Кира Ярмыш (внесена в список физлиц-иноагентов).

Навальный находится в колонии ИК-2 во Владимирской области. Туда его этапировали после приговора по делу «Ив Роше»: в феврале 2021 года оппозиционеру заменили условный срок по этому делу на реальный и назначили 3,5 года колонии общего режима. В марте этого года Лефортовский суд на выездном заседании в колонии признал Навального виновным в мошенничестве и неуважении к суду и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Адвокат Ольга Михайлова уточнила, что этот срок включает и наказание, предусмотренное приговором по делу «Ив Роше». Помимо тюремного заключения оппозиционера обязали выплатить штраф 1,2 млн руб.

В сентябре 2021 года против Навального и его соратников завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 УК (создание и руководство экстремистским сообществом) и по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе). Этому предшествовало признание в июне прошлого года Мосгорсудом Фонда борьбы с коррупцией, а также Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ; юрлицо ФБК, признан иноагентом) и штабов оппозиционера экстремистскими организациями. Позднее Минюст внес их в список запрещенных организаций.

В мае Навальный заявил, что ему предъявили обвинения по новому уголовному делу о создании экстремистской группы и призывах к митингам.

