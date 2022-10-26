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Дело Навального ,  
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Суд отказал Навальному в жалобах на перевод в ШИЗО

Суд отказал Алексею Навальному в двух жалобах на перевод в ШИЗО
Навального помещали в штрафной изолятор шесть раз. Оппозиционер подал десять исков с жалобами, по семи из них суд отказал
Алексей Навальный (на экране)
Алексей Навальный (на экране) (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

В ходе двух судебных заседаний оппозиционеру Алексею Навальному отказали в удовлетворении жалоб на перевод в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщил РБК его адвокат Вадим Кобзев.

В ходе заседания показания дал сотрудник исправительной колонии Неймович, сказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана физлицом-иноагентом), не уточнив его имя. По ее словам, он сообщил, что составил за последний месяц от пяти до десяти рапортов, на Навального из них приходилось, «наверное, семь». Неймович, говорит Ярмыш, утверждал, что это говорит об особых требованиях к Навальному, объяснив ситуацию «постоянными нарушениями», которые стали системными.

По словам Ярмыш, сотрудник колонии также утвердительно ответил на вопрос о том, является ли тот «самым злостным нарушителем».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Ковровского городского суда.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года. Тогда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области, в середине октября он подал десятый иск, оспаривающий очередной перевод в изолятор. По пяти из них суд ранее отказал. Политика уже шесть раз отправляли в штрафной изолятор, по его словам, в первый раз причиной этого стала расстегнутая верхняя пуговица робы, во второй — то, что он при возвращении из изолятора недостаточно быстро выполнил требование убрать руки за спину, в третий — что он неправильно представился. В четвертый раз причина не уточнялась, в пятый раз ею стали слова о мобилизации, в шестой — за отказ мыть забор, сообщал Навальный.

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Оппозиционер прежде отбывал срок в колонии общего режима в Покрове, его должны были освободить в июле-августе 2023 года. Однако в июне этого года вступил в силу приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Алена Нефедова Алена Нефедова
Алексей Навальный ШИЗО ФСИН колония суд
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