Bloomberg: Twitter под руководством Илона Маска еще больше сократил команду модераторов

Bloomberg узнал о еще большем сокращении числа модераторов в Twitter

Компания Twitter, которой с конца октября владеет предприниматель Илон Маск, продолжила сокращение сотрудников команды, занимающейся глобальной модерацией контента, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сокращение коснулось тех, кто участвовал в работе подразделений по вопросам доверия и безопасности; по вопросам жалоб на разжигание ненависти и преследования; по вопросам политики дезинформации, указывает агентство.

Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин подтвердила Bloomberg информацию о некоторых увольнениях, но указала, что это связано с желанием оптимизировать работу, например, объединить команды под руководством одного человека вместо двух в разных командах.

Одним из первых заявлений Маска после приобретения соцсети стал анонс появления специального совета для «модерации контента», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения». Bloomberg сообщал, что часть сотрудников позднее потеряла доступ к инструментам модерации.

Кроме того, как писала The New York Times, в первые же дни после покупки компании Маск распорядился начать увольнения сотрудников. Bloomderg указывал, что речь может идти о почти 4 тыс. работников, то есть примерно половины штата Twitter. В ноябре Маск сообщил на собрании компании, что больше не планирует сокращать штат.

В середине декабря Twitter распустил консультативный совет доверия и безопасности, куда входили внешние экспертные организации, дававшие рекомендации по вопросам безопасности в Сети, правам человека, психическим проблемам и т. д.