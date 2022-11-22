Маск пообещал больше не сокращать штат Twitter и начал наем сотрудников

Фото: Carlos Barria / Reuters

Новый владелец Twitter Илон Маск сообщил на собрании с сотрудниками этой компании, что больше не планирует сокращать штат. Об этом пишут Business Insider и The Verge со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече с бизнесменом.

На собрании Маск сказал, что хочет нанять больше инженеров, утверждает собеседник Business Insider. По подсчетам другого сотрудника компании, инженерных процессов в Twitter стало меньше на 50%. Источник издания утверждает, что 18 ноября Маск призвал всех оставшихся в компании людей, способных создавать программное обеспечение, срочно встретиться с ним. Кроме того, специалисты, оставшиеся в компании, периодически спрашивают уволенных, заинтересованы ли они в возвращении, поскольку в некоторых отделах не хватает людей, утверждает собеседник Business Insider.

Video

По данным The Verge, Маск также хочет набрать сотрудников в отдел продаж. Издание отметило, что бизнесмен сделал это заявление на фоне сокращений в подразделении. В частности, Маск уволил руководителя отдела маркетинга и продаж Робин Уилер и главу отдела партнерских программ Мэгги Саневик, cообщал Bloomberg.

На собрании Маск также сказал, что не намерен переносить штаб-квартиру Twitter из Сан-Франциско (штат Калифорния) в штат Техас, где находятся другие компании бизнесмена — Tesla и SpaceX. В то же время он допустил, что у компании могут быть две штаб-квартиры — в Калифорнии и Техасе, указывает The Verge.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и лично возглавил компанию 28 октября. После этого бизнесмен начал массовые сокращения: распустил совет директоров и уволил половину сотрудников, в частности из продуктовых и инженерных команд, а также отделов, отвечающих за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения. По данным Business Insider и The Verge, до покупки Twitter Маском в штате компании работали 7,5 тыс. человек, а после увольнений и сокращений их число уменьшилось до 2,3 тыс.