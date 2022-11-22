Маск пообещал больше не сокращать штат Twitter и начал наем сотрудников

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
В Москве на станции МЦД «Славянский бульвар» отключилось электричество Общество, 12:58
Что происходит на ЧМ в Катаре. Онлайн третьего игрового дня Спорт, 12:55
Трехкратный обладатель Кубка Гагарина перешел в «Спартак» Спорт, 12:53
В ЦБ рассказали о бессмысленности давать послабления банкам-«трупам» Финансы, 12:45
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 12:45
СБУ вслед за Киево-Печерской лаврой пришла еще в два монастыря на Украине Политика, 12:45
Росреестр назвал округа Москвы с наибольшим числом сделок в новостройках Недвижимость, 12:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пранкеры позвонили президенту Польши в день падения ракеты в Пшеводуве Политика, 12:36
В Эстонии задержали подозреваемых в криптомошенничестве на $575 млн Крипто, 12:34
Саратовский губернатор попал в пробку и объявил выговор замминистра Общество, 12:33
Экспликация: что это такое, для чего нужна и как сделать Недвижимость, 12:23
Иран сообщил о встрече с украинской стороной по вопросу беспилотников Политика, 12:22
Вышел предпремьерный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Life, 12:19
Один человек погиб в результате взрыва на юге Таиланда Общество, 12:18
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Маск пообещал больше не сокращать штат Twitter и начал наем сотрудников

Маск заявил, что больше не будет сокращать штат Twitter, и начал нанимать сотрудников
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Новый владелец Twitter Илон Маск сообщил на собрании с сотрудниками этой компании, что больше не планирует сокращать штат. Об этом пишут Business Insider и The Verge со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече с бизнесменом.

На собрании Маск сказал, что хочет нанять больше инженеров, утверждает собеседник Business Insider. По подсчетам другого сотрудника компании, инженерных процессов в Twitter стало меньше на 50%. Источник издания утверждает, что 18 ноября Маск призвал всех оставшихся в компании людей, способных создавать программное обеспечение, срочно встретиться с ним. Кроме того, специалисты, оставшиеся в компании, периодически спрашивают уволенных, заинтересованы ли они в возвращении, поскольку в некоторых отделах не хватает людей, утверждает собеседник Business Insider.

Video

По данным The Verge, Маск также хочет набрать сотрудников в отдел продаж. Издание отметило, что бизнесмен сделал это заявление на фоне сокращений в подразделении. В частности, Маск уволил руководителя отдела маркетинга и продаж Робин Уилер и главу отдела партнерских программ Мэгги Саневик, cообщал Bloomberg.

На собрании Маск также сказал, что не намерен переносить штаб-квартиру Twitter из Сан-Франциско (штат Калифорния) в штат Техас, где находятся другие компании бизнесмена — Tesla и SpaceX. В то же время он допустил, что у компании могут быть две штаб-квартиры — в Калифорнии и Техасе, указывает The Verge.

Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и лично возглавил компанию 28 октября. После этого бизнесмен начал массовые сокращения: распустил совет директоров и уволил половину сотрудников, в частности из продуктовых и инженерных команд, а также отделов, отвечающих за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения. По данным Business Insider и The Verge, до покупки Twitter Маском в штате компании работали 7,5 тыс. человек, а после увольнений и сокращений их число уменьшилось до 2,3 тыс.

Читайте на РБК Pro
Почему новый срок Си Цзиньпина напугал китайские стартапы и их инвесторов
Наступает новая эра в мировой торговле. Кто от нее выиграет
Кризис среднего возраста: зачем он нужен и как его пережить
Восемь простых техник, чтобы обезвредить токсичных людей
Теги
Twitter Илон Маск соцсети увольнения
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Маск восстановил аккаунт Трампа в Twitter
Технологии и медиа
В Twitter начался массовый исход после ультиматума Маска
Технологии и медиа
Маск сообщил о «возможном» возвращении Twitter Blue на следующей неделе
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter