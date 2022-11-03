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Bloomberg узнал о плане Маска уволить 3,7 тыс. сотрудников Twitter

Bloomberg: Маск намерен сократить 3,7 тыс. рабочих мест в Twitter Inc. из 7,5 тыс.
Маск планирует уволить 3700 человек в Twitter, чтобы сократить расходы на бизнес. Он также собирается перевести сотрудников с удаленной работы обратно в офис, рассказали источники Bloomberg
Фото: Andrew Kelly / Reuters
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Новый владелец Twitter Илон Маск планирует сократить рабочие места в этой компании, чтобы снизить расходы, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, сократить планируют порядка 3,7 тыс. рабочих мест, это примерно половина от штата всей компании.

По данным агентства, Маск собирается проинформировать о сокращении сотрудников в пятницу, 4 ноября. Он также планирует изменить политику работы в компании — попросить оставшихся сотрудников перейти с удаленной работы обратно в офис. В мае 2020 года прежнее руководство Twitter разрешило сотрудникам всегда работать удаленно.

О том, что Маск купил Twitter, стало известно 26 октября. Незадолго до сделки The Washington Post писала о планах Маска уволить 75% сотрудников, сократив число работников с 7,5 тыс. до чуть более 2 тыс. человек. Однако на встрече с сотрудниками компании предприниматель обещал не сокращать штат на три четверти, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники.

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После покупки Twitter Маск распустил совет директоров социальной сети, став его единственным главой. Компанию также покинули гендиректор Параг Агравал, финдиректор Нед Сигал, глава отдела по правовой политике Виджая Гадде и другие высокопоставленные сотрудники. По данным Bloomberg, Агравал, Сигал и Гадде могут получить в общей сложности более $100 млн в качестве выходного пособия и других выплат.

The New York Times также писала со ссылкой на свои источники, что миллиардер распорядился составить списки сотрудников, которых впоследствии уволят. Росс Гербер, исполнительный директор Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, заявил, что уволены будут около 50% сотрудников. Он сослался на Джареда Бирчалла, которого Bloomberg называет «правой рукой» Маска. Бирчалл тогда не ответил на запрос NYT.

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Мир Ландау
Илон Маск твиттер Twitter сокращение рабочих мест
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