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Маск распустил совет доверия и безопасности Twitter

Twitter TWTR Купить
Фото: David Odisho / Getty Images
Фото: David Odisho / Getty Images

Twitter, которым владеет предприниматель Илон Маск, распустил консультативный совет доверия и безопасности, сообщают CNN и The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое компания направила членам совета.

«[Twitter] переоценивает, как наилучшим образом использовать внешнюю информацию в нашей работе по разработке продуктов и политики. В рамках этого процесса мы решили, что Совет доверия и безопасности — не лучшая структура для этого», — такую цитату из письма приводит CNN.

Телеканал уточняет, что в совет входили внешние экспертные организации, которые давали рекомендации по вопросам безопасности в Сети, правам человека, психическим проблемам и т. д.

CNN отмечает, что ранее в декабре три члена совета подали в отставку. В своем заявлении они указали, что «вопреки заявлениям Илона Маска, безопасность и благополучие пользователей Twitter ухудшаются».

Маск стал владельцем Twitter в конце октября. После этого бизнесмен запустил процесс изменений в соцсети. В частности, он рассказал, что ее руководство сформирует специальный совет для «модерации контента», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения».

Кроме того, Маск изменил механизм верификации аккаунтов в соцсети. Он сделал эту функцию платной ($8 в месяц в десктопной версии и $11 — для пользователей iOS). Кроме того, планируется внедрение галочек — символов верификации разного цвета: сейчас они синие, позднее бизнес-аккаунты будут помечать золотой, а правительственные и многопрофильные — серой.

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