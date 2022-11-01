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Bloomberg узнал об ограничении доступа к модерации контента в Twitter

Bloomberg: работникам службы модерации Twitter ограничили доступ к инструментам блокировок
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Социальная сеть Twitter, которую недавно выкупил бизнесмен Илон Маск, заморозила доступ ряда сотрудников к инструментам модерации, которые используют для того, чтобы ограничить распространение дезинформации и оскорбительного контента, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

В настоящее время большинство сотрудников, работающих в службе доверия и безопасности Twitter (Trust and Safety), не могут забанить аккаунты, распространяющие недостоверную информацию и публикующие оскорбительные сообщения. Во время президентских выборов в Бразилии, которые состоялись в конце прошлой недели, у работников также был ограниченный доступ к инструментам модерации, пишет агентство.

Отвечая на сообщение о том, что ранее доступ к модерации контента в соцсети имели сотни человек со всего мира, а после прихода Маска — порядка 15 человек, Йоэль Рот, глава отдела Trust and Safety в Twitter, написал в Twitter: «Это именно то, что мы (или любая компания) должны делать в разгар корпоративного перехода, чтобы уменьшить возможности для инсайдерского риска».

28 и 29 октября в Twitter резко выросло количество твитов с оскорбительным и расистским контентом, сообщал Bloomberg со ссылкой на сервис Dataminr. В это время, как заявляют источники агентства, у службы модерации контента также не было возможности блокировать или удалять его.

Невозможность модерировать контент вызывает обеспокоенность у работников Twitter в преддверии промежуточных выборов в США, которые пройдут 8 ноября, указывает Bloomberg. Они опасаются, что социальная сеть столкнется с нехваткой инструментов для проверки твитов.

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter 27 октября. Сам он объяснил решение купить Twitter возможностью дать людям в будущем цифровую площадку для обсуждения разных мнений. Позже он сообщил о полном пересмотре процесса верификации аккаунтов пользователей соцсети. Также Маск анонсировал появление в «Твиттере» совета для «модерации контента», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения».«Все важные решения, связанные с модерированием контента или восстановлением аккаунтов, будут приниматься только после заседания этого совета», — подчеркнул бизнесмен.

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