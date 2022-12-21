Маск заявил, что покинет пост главы Twitter, когда найдет преемника

Глава Twitter Илон Маск покинет пост, когда найдет «кого-то достаточно глупого», кто займет его место. Он, в свою очередь, планирует возглавить отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов

Глава компании Twitter Илон Маск (Фото: Adrees Latif / Reuters)

Глава компании Twitter Илон Маск заявил, что покинет пост, когда найдет преемника. «Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу», — написал он в соцсети.

Предприниматель добавил, что после ухода с должности гендиректора он возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

19 декабря Маск запустил опрос в Twitter, предложив пользователям решить, остаться ли ему на посту главы компании или уйти. 57,5% опрошенных выступили за его отставку, 42,5% — против.

«Как говорится, будьте осторожны в своих желаниях, так как они имеют свойство сбываться», — написал тогда Маск. После этого CNBC сообщил, что миллиардер ищет нового гендиректора соцсети.

Тем не менее позже Маск заявил, что «преемников» на его должность пока нет. «Эту работу не хочет никто, кто мог бы действительно поддерживать жизнь Twitter. Преемника нет», — написал он.

В конце октября Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. После этого он начал ряд преобразований в социальной сети. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщил о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и введении платной версии Twitter.

В начале ноября в компании начались массовые увольнения. По данным Reuters, под сокращения попали команды, отвечающие за коммуникации, курирование контента, права человека и этику машинного обучения, а также ряд продуктовых и инженерных команд.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал его обеспечить соблюдение прав человека в одноименной социальной сети.