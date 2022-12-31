Длина пробки на Крымском мосту превысила пять километров, сообщается в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

«Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займет несколько часов», — говорится в сообщении.

Еще утром 30 декабря длина пробки составляла три км, в ней стояли около 1,2 тыс. машин. Оперштаб предупредил, что водителям стоит «закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра».

Перед въездом на мост со стороны края работает пункт обогрева и есть туалеты, людям в пробке подвозят воду, добавили в оперштабе.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 0:45 31 декабря, в направлении Крыма на мосту стоит пробка длиной около 10 км, в направлении Тамани — около двух км.

Очередь из машин на досмотр при въезде на мост образовалась на фоне увеличившегося потока транспорта в новогодние праздники и количества провозимого в автомобилях багажа, объясняли в Минтрансе. Из-за этого число пунктов досмотра увеличили. Кроме того, на объекте продолжают действовать ограничения, введенные из-за ремонта после взрыва грузовика на мосту 8 октября.

В результате происшествия были повреждены два пролета автомобильной части моста, погибли четыре человека. Москва обвинила в организации взрыва Киев.

5 декабря было запущено движение по восстановленной поврежденной части моста. Однако в целом ремонт продлится до 1 июля следующего года.