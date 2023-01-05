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ZDF назвал нереалистичными планы возвращения Крыма силами Украины

Немецкий политолог Меллинг заявил о нереалистичности планов Киева по возвращению Крыма
Орджоникидзе, Крым
Орджоникидзе, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Из-за ограниченных ресурсов Украине стоит расставить приоритеты, планы о возвращении Крыма и территорий Донбасса далеки от реальности. Об этом в статье для телеканала ZDF заявил политолог, директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг.

«Украине придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы. <...> Освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, не кажется реалистичным», — заявил Меллинг. Возвращение регионов Донбасса также «кажется гораздо более сложной задачей», считает политолог.

По мнению Меллинга, дальнейшая перспектива развития конфликта зависит от того, сможет ли Россия начать новое наступление и будет ли организована новая волна мобилизации. При этом он подчеркнул, что военная помощь Украине от западных стран продолжится, а в некоторых областях — увеличится. Меллинг упомянул передачу Украине легких танков AMX-10 RC от Франции, о чем сообщал президент Владимир Зеленский, и назвал ее «преодолением важного рубежа».

Украинский лидер рассказал о договоренности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о передаче легких танков 4 января. «У нас был долгий и подробный разговор с президентом Франции Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил его за решение о передаче Украине легких танков и БТР «Бастион», а также за активизацию работы с партнерами в том же направлении», — написал Зеленский в своем Twitter. Как уточняет France 24, это первые поставки танков западной разработки украинской армии.

28 декабря Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной раде, заявив, что конечная цель Украины — восстановление территориальной целостности страны. Ранее в интервью журналисту Economist он говорил, что единственный способ завершить боевые действия дипломатическим путем — это отвод российских войск на границы 1991 года.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Перед этим в регионах с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России, абсолютное большинство принявших участие в голосовании поддержали его. Российские власти заявляют, что вопрос принадлежности четырех территорий решен, обсуждение их статуса исключено. Украина и страны Запада считают референдумы об их присоединении к России незаконными.

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После начала военной операции на Украине западные страны, в том числе Франция и Германия, ввели против Москвы санкции и усилили военную и финансовую поддержку Киева. По данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, Украина получила военной помощи на сумму более €34 млрд со стороны США, Евросоюза и НАТО. Россия критикует поставки оружия на Украину. Кремль настаивает, что такие действия не помешают достижению Москвой намеченных спецоперацией целей, но лишь скажутся на продолжительности конфликта.

Теги
Крым Донбасс возвращение на Украину Германия поставки оружия
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