ZDF назвал нереалистичными планы возвращения Крыма силами Украины

Орджоникидзе, Крым (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Из-за ограниченных ресурсов Украине стоит расставить приоритеты, планы о возвращении Крыма и территорий Донбасса далеки от реальности. Об этом в статье для телеканала ZDF заявил политолог, директор по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиан Меллинг.

«Украине придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы. <...> Освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, не кажется реалистичным», — заявил Меллинг. Возвращение регионов Донбасса также «кажется гораздо более сложной задачей», считает политолог.

По мнению Меллинга, дальнейшая перспектива развития конфликта зависит от того, сможет ли Россия начать новое наступление и будет ли организована новая волна мобилизации. При этом он подчеркнул, что военная помощь Украине от западных стран продолжится, а в некоторых областях — увеличится. Меллинг упомянул передачу Украине легких танков AMX-10 RC от Франции, о чем сообщал президент Владимир Зеленский, и назвал ее «преодолением важного рубежа».

Украинский лидер рассказал о договоренности с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о передаче легких танков 4 января. «У нас был долгий и подробный разговор с президентом Франции Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил его за решение о передаче Украине легких танков и БТР «Бастион», а также за активизацию работы с партнерами в том же направлении», — написал Зеленский в своем Twitter. Как уточняет France 24, это первые поставки танков западной разработки украинской армии.

28 декабря Зеленский выступил с ежегодным обращением к Верховной раде, заявив, что конечная цель Украины — восстановление территориальной целостности страны. Ранее в интервью журналисту Economist он говорил, что единственный способ завершить боевые действия дипломатическим путем — это отвод российских войск на границы 1991 года.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договор о вхождении новых территорий в состав России — Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Перед этим в регионах с 23 по 27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав России, абсолютное большинство принявших участие в голосовании поддержали его. Российские власти заявляют, что вопрос принадлежности четырех территорий решен, обсуждение их статуса исключено. Украина и страны Запада считают референдумы об их присоединении к России незаконными.

После начала военной операции на Украине западные страны, в том числе Франция и Германия, ввели против Москвы санкции и усилили военную и финансовую поддержку Киева. По данным проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, Украина получила военной помощи на сумму более €34 млрд со стороны США, Евросоюза и НАТО. Россия критикует поставки оружия на Украину. Кремль настаивает, что такие действия не помешают достижению Москвой намеченных спецоперацией целей, но лишь скажутся на продолжительности конфликта.