Зеленский сообщил о договоренности с Макроном о передаче легких танков

Макрон одобрил поставки на Украину легких колесных танков AMX-10 RC, рассказал Зеленский. При этом президент не уточнил количество машин и срок их передачи

Бронированный разведывательный танк AMX-10 RC (на переднем плане) (Фото: Joern Haufe / Getty Images)

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать Киеву французские легкие танки, сообщил Зеленский в своем Twitter.

«У нас был долгий и подробный разговор с президентом Франции Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил его за решение о передаче Украине легких танков и БТР «Бастион», а также за активизацию работы с партнерами в том же направлении», — написал он.

Как уточняет France 24 со ссылкой на сообщение Елисейского дворца, речь идет о поставке танков AMX-10 RC. «Впервые танки западной разработки поставляются Вооруженным силам Украины», — цитирует телеканал сообщение.

Колесные танки или тяжелые бронеавтомобили AMX-10 RC разработаны французской компанией Nexter и производились с 1976 по 1994 год. Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon («пушка на колесах»). 17-тонная боевая машина оснащается 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. Всего было выпущено 457 бронеавтомобилей этого типа.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны, в том числе Франция, ввели против Москвы санкции и усилили военную и финансовую поддержку Киева. Всего за 2022 год Франция направила Украине €200 млн в качестве гуманитарной помощи, в ближайшее время Париж выделит Киеву еще €76,5 млн на восстановление энергоснабжения, говорил Макрон в середине декабря. До этого он объявил о планах передать Украине французские системы ПВО, писала газета Le Figaro. Источник издания уточнил, что речь идет о зенитно-ракетных комплексах Crotale.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в ноябре оценил потребность Украины в танках в 150–300 машин, потребность в БТР — в 300 бронемашин.



Россия критикует поставки оружия на Украину. Кремль настаивает, что такие действия не помешают достижению Москвой намеченных целей, но лишь скажутся на продолжительности конфликта.