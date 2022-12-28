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Зеленский назвал конечную цель Украины в конфликте с Россией

Зеленский назвал конечной целью Украины восстановление территориальной целостности
Ранее Зеленский говорил, что возвращение к границам 1991 года является единственным условием для переговоров. Российские власти это условие отвергают, называя решенным вопрос принадлежности Крыма и четырех регионов
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский 28 декабря выступил с ежегодным обращением к Верховной раде, сообщили в своих телеграм-каналах народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

Парламентарии привели основные тезисы с выступления президента. По их словам, Зеленский назвал конечной целью Украины восстановление территориальной целостности страны и освобождение всех, кто находится в плену.

Глава государства заявил также, что восстановление страны после боевых действий будет крупнейшим экономическим проектом Европы: «Вся территория нашего государства нуждается в перестройке». Одной из главных задач он назвал возвращение на родину украинцев, которые были вынуждены покинуть страну после начала боевых действий в конце февраля.

По словам Железняка, выступление Зеленского продлилось около 50 минут, его отложили на час из-за воздушной тревоги. После этого состоялось награждение украинских военных.

Ранее в декабре в интервью журналу Economist Зеленский сказал, что единственным способом завершить боевые действия дипломатическим путем является отвод российских войск на границы 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым). Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР и ЛНР, так же как и Запорожская и Херсонская области — по итогам голосования, состоявшегося в сентябре 2022-го. Украина и страны Запада считают референдумы незаконными; Россия заявляет, что вопрос принадлежности этих территорий для нее решен.

В российском МИДе считают нереалистичными условия, которые выдвигает Украина для переговоров. Президент Владимир Путин также исключает возможность обсуждения статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Его представитель Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает любые планы по мирному урегулированию от Киева, если в них не признается присоединение этих регионов к России.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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